محافظ الدقهلية: غرامات تصل لـ3000 جنيه وإيقاف الرخصة لمخالفي بنديرة التاكسي

بدأت اليوم الإدارة العامة لمرور الدقهلية بقيادة العميد حاتم طه، تنفيذ حملات مرورية مكثفة داخل مدينة المنصورة، للتأكد من التزام سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) بتشغيل العداد وتطبيق البنديرة الجديدة، وضبط المخالفات فورًا.

حملات مرورية مكثفة داخل مدينة المنصورة

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية،

وشملت الحملة عددًا من شوارع مدينة المنصورة، حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، أبرزها عدم تشغيل العداد أو الامتناع عن التحميل، وعدم الالتزام بالتسعيرة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها.

12 جنيهًا عند فتح العداد، و3 جنيهات لكل كيلومتر.

وأكد " المحافظ " أن بنديرة التاكسي الجديدة حددت بقيمة 12 جنيهًا عند فتح العداد، و3 جنيهات لكل كيلومتر، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو استغلال للمواطنين، وأنه تم توجيه المرور لتكثيف الحملات ميدانيًا صباحًا ومساءً في جميع شوارع المنصورة.

عقوبات فورية تتراوح بين 1000 و3000

وأوضح "مرزوق" أن المخالفين سيعرضون لعقوبات فورية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه مع إيقاف الرخصة من شهر إلى ثلاثة أشهر، طبقًا لنوع المخالفة، على النحو التالي:

غرامة 1000 جنيه لعدم تشغيل العداد.

وقف الرخصة من شهر إلى 3 أشهر وغرامة 1000 جنيه عند تلف أو تعطيل العداد.

غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه عند الامتناع عن التوصيل.

غرامة 1000 جنيه عند طلب أجرة زائدة أو مخالفة خط السير.



وأشار " المحافظ " إلى أن الهدف من الحملة هو الانضباط وحماية حقوق المواطنين، داعيا جميع السائقين إلى الالتزام الكامل بالتسعيرة المعلنة والمعايرة الجديدة للعداد، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون.

كما دعا اللواء "مرزوق" المواطنين إلى الإيجابية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها، مع تصوير الملصق المثبت على التاكسي وتسجيل رقم السيارة، والإبلاغ عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية:

📞 0502316644 – 0502314880 – 0502327792 من الهاتف الأرضي أو المحمول، أو على الرقم 114 من الهاتف الأرضي.

