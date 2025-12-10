ورشة عمل لحكام القسم الثاني بمركز المنتخبات

18 حجم الخط

أقيمت اليوم الأربعاء، ورشة عمل لحكام دوري القسم الثاني "ب" بمشاركة 80 حكمًا ومساعدًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك امتدادًا لخطة تطوير منظومة التحكيم المصري التي وضعها أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية.

محاضرات نظرية لأوسكار

بدأت ورشة العمل بمحاضرات نظرية لـأوسكار رويز، واختبارات "فيديو تست" داخل قاعة المحاضرات تلاها اختبارات اللياقة البدنية في الملعب بحضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية واللجنة الفنية للحكام.

وسبق لـلجنة الحكام الرئيسية إقامة ورش عمل لحكام القسم الثاني أ "المحترفين" وأجرت لهم اختبارات لياقة بدنية في الملعب واختبارات نظرية، كما أقامت تجمعا لحكام النخبة قبل انطلاق مباريات كأس عاصمة مصر كفرصة لفرز جدد واختيار أكبر عدد من الحكام المميزين لخلق جيل جديد من الحكام.

محاضرة لمراجعة الأخطاء التحكيمية بالدوري المصري

وكان قد عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اجتماعًا اليوم مع عدد من الحكام بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمراجعة وتقييم بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات التي أداروها خلال الأيام الماضية.

عرض القرارات التحكيمية عبر تحليل الفيديو

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لعدد من القرارات التحكيمية عبر تحليل الفيديو، استعدادًا للمباريات المقبلة، وذلك في إطار حرص اللجنة على رفع الكفاءة الفنية وتطوير أداء الحكام.

حضر اللقاء كل من وجيه أحمد، وعزب حجاج، بالإضافة إلى محمد الحنفي عضو اللجنة الفنية.

