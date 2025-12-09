الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تورط جهاد الحداد ونجل الشاطر في تكوين خلية لإعادة هيكلة تنظيم الإخوان

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بإحالة جهاد الحداد ونجل خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح وأنس البلتاجي وآخرين لمحكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة لإعادة هيكلة تنظيم الإخوان أثناء تريضهم ووضعوا مخطط لنشر الفوضى والتخريب داخل البلاد.

والمتهمون هم كل من: جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحسن بدار، وعبد الدايم عبد الله، ومحمد القصاص، وصبحي صالح، والسيد حسن شهاب، وأحمد العجيزي، وعمرو نعمان، وحسن محمود جاد، وصالح مختار، وطارق فرج، وسليمان رمضان، ورضا المحمدي، ومحمد مهدي الدكاني، ومحمد عبد الله سلام، ووليد السيد محمد، وحلمي سعد حمادة، وعبد الحليم مخيمر، ومحمد إبراهيم حوطر، وعبد الحميد غريب، ومحمد المليجي، ومحمد عبد الغني، وكمال جميل العياط.

المتهمين عقدوا لقاءات خلال تريضهم بمراكز الاصلاح

وكشفت تحريات  الأجهزة الأمنية أن المتهمين عقدوا لقاءات بمراكز الإصلاح المختلفة أثناء فترات تريضهم وعرضهم على النيابات والمحاكم المختلفة، اتفقوا خلالها على إعادة هيكلة تنظيم الإخوان وتصعيد الأعمال ضد الدولة ومؤسساتها من أجل استمرار تحركهم التنظيمي للإضرار بالمصالح القومية بالبلاد وأمنها الاقتصادي.

وأضافت التحريات أن المتهمين وضعوا خطة للتحريض على تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والضباط والمنشآت العامة لمنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها وتعطيل العمل بالدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام، حيث قام المتهمون جهاد الحداد والحسن محمد خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرين بوضع مخطط قائم على محورين.

المحور الأول: إعلامي أساسه استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية والنشر وبث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والتسفيه من دور المسئولين بأجهزة الدولة المختلفة والقيادة السياسية لإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد.

والمحور الثاني: استقطاب عناصر جديدة للاخوان من غير المرصودين أمنيا للقيام بالتجمهر والتظاهر وقطع الطرق وأعمال الشغب وتحريض المواطنين للاحتشاد بالطرق العامة لاندساس تلك العناصر والتحرك بأوساطهم والقيام بأعمال عنف ضد  مؤسسات الدولة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد تمكنهم من الاستيلاء على الحكم بالقوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة جهاد الحداد خيرت الشاطر عبد المنعم ابوالفتوح محكمة الجنايات تنظيم الإخوان

مواد متعلقة

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة

مدبولي: نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي.. وهناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية "مدرسة سيدز"

إخلاء سبيل 5 متهمين على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الغش الانتخابي وغش المدارس في قبضة الرئيس السيسي

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads