تورط جهاد الحداد ونجل الشاطر في تكوين خلية لإعادة هيكلة تنظيم الإخوان

أمرت النيابة العامة بإحالة جهاد الحداد ونجل خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح وأنس البلتاجي وآخرين لمحكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة لإعادة هيكلة تنظيم الإخوان أثناء تريضهم ووضعوا مخطط لنشر الفوضى والتخريب داخل البلاد.

والمتهمون هم كل من: جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحسن بدار، وعبد الدايم عبد الله، ومحمد القصاص، وصبحي صالح، والسيد حسن شهاب، وأحمد العجيزي، وعمرو نعمان، وحسن محمود جاد، وصالح مختار، وطارق فرج، وسليمان رمضان، ورضا المحمدي، ومحمد مهدي الدكاني، ومحمد عبد الله سلام، ووليد السيد محمد، وحلمي سعد حمادة، وعبد الحليم مخيمر، ومحمد إبراهيم حوطر، وعبد الحميد غريب، ومحمد المليجي، ومحمد عبد الغني، وكمال جميل العياط.

المتهمين عقدوا لقاءات خلال تريضهم بمراكز الاصلاح

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين عقدوا لقاءات بمراكز الإصلاح المختلفة أثناء فترات تريضهم وعرضهم على النيابات والمحاكم المختلفة، اتفقوا خلالها على إعادة هيكلة تنظيم الإخوان وتصعيد الأعمال ضد الدولة ومؤسساتها من أجل استمرار تحركهم التنظيمي للإضرار بالمصالح القومية بالبلاد وأمنها الاقتصادي.

وأضافت التحريات أن المتهمين وضعوا خطة للتحريض على تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والضباط والمنشآت العامة لمنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها وتعطيل العمل بالدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام، حيث قام المتهمون جهاد الحداد والحسن محمد خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرين بوضع مخطط قائم على محورين.

المحور الأول: إعلامي أساسه استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية والنشر وبث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والتسفيه من دور المسئولين بأجهزة الدولة المختلفة والقيادة السياسية لإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد.

والمحور الثاني: استقطاب عناصر جديدة للاخوان من غير المرصودين أمنيا للقيام بالتجمهر والتظاهر وقطع الطرق وأعمال الشغب وتحريض المواطنين للاحتشاد بالطرق العامة لاندساس تلك العناصر والتحرك بأوساطهم والقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد تمكنهم من الاستيلاء على الحكم بالقوة.

