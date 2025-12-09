إعلام سوري: أصوات انفجارات في منطقة المزة بدمشق

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام سوري، أن أصوات انفجارات وقعت في منطقة المزة بدمشق يجري التحقيق من طبيعتها.

وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، النار في الهواء بهدف "فرض الأمن" في ريف القنيطرة، كما توغلت آلياته في المنطقة مجددًا.

تكرار للاعتداءات على الجنوب السوري

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيبا على تقارير حول إطلاق نار تجاه سوريين في القنيطرة أن "القوات أطلقت النار في الهواء لإبعاد مُخلّي الأمن".

كما دخلت قوة مؤلفة من سيارتين عسكريتين إحداهما مصفحة والأخرى من نوع همر من نقطة العدنانية، وقامت بنصب حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين بلدتي جبا وخان أرنبة على طريق السلام في ريف القنيطرة دون إجراء عمليات تفتيش للمارة، وفق ما ذكرته "سانا".

سقوط النظام السوري

يذكر أنه منذ سقوط النظام السوري السابق العام الماضي، نشرت إسرائيل قوات ومعدات عسكرية في جنوب سوريا متجاوزة المنطقة العازلة التي تعود لعام 1974، بما في ذلك نقطة المراقبة الاستراتيجية في جبل الشيخ.

كما نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، وفق ما كشف الباحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية السورية عبيدة غضبان.

في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "يريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى جبل الشيخ"، وهو ما رفضه الجانب السوري.

ولم تسفر 6 جولات من المحادثات التي جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بوساطة أمريكية، عن التوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية، علمًا بأن المفاوضات توقفت منذ سبتمبر الماضي، وفق رويترز.

