غرفة عمليات المؤتمر ترصد مخالفات انتخابات الدوائر الملغاة بمجلس النواب

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر سير العملية الانتخابية أولًا بأول داخل الدوائر التي يخوض فيها مرشحو الحزب المنافسة، وذلك من خلال فرق ميدانية ولجان اتصال تعمل على مدار الساعة. 

 

انتخابات مجلس النواب

 

وقد رصدت الغرفة خلال الساعات الأولى من منتصف اليوم عددًا من المخالفات على النحو الآتي:

أولًا: محافظة الجيزة – دائرة منشأة القناطر

رصدت الغرفة نقاط لتجميع الناخبين ومحاولات توجيههم لصالح أحد المرشحين من خلال توزيع شنط وكوبونات خارج نطاق اللجان، وقد تم توثيق المخالفات وإحالتها للجهات المختصة.

ثانيًا: محافظة المنيا – دائرة بني مزار

تم رصد كوبونات دعم انتخابي يتم توزيعها لأحد المرشحين، وقد قام مرشح الحزب بتحريك الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المخالفة.

ثالثًا: محافظة سوهاج – دائرة البلينا

مجلس النواب، تقدم مرشح الحزب بطلب عاجل من غرفة العمليات المركزية بمخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب مستشار مساعد بإحدى اللجان ذات الكثافة العالية، وتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لدعم المستشار المسؤول عن اللجنة رقم 36 بمدرسة بني حميل.

كما قامت الأجهزة الأمنية بضبط أحد المتهمين بتوزيع مبالغ مالية لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، تواصل غرفة العمليات المركزية متابعة مرشحي الحزب داخل جميع الدوائر، والعمل على تسيير العملية الانتخابية والتدخل الفوري لحل أي معوقات يتم رصدها ميدانيًا.

وفي ختام بيان منتصف اليوم، يتوجه النائب أحمد خالد ممدوح بخالص الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وإلى الأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة، وحرصهم على التعامل مع المخالفات، بما يعزز مناخ النزاهة والشفافية ويمنح المواطنين الثقة في سير العملية الانتخابية.

 

