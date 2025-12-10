لحظة بلحظة، غرفة عمليات المصري الديمقراطي تراقب سير انتخابات النواب في الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن غرفة العمليات المركزية تواصل انعقادها على مدار الساعة لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الأول داخل الدوائر الـ30 التي تقرر إعادة الانتخابات فيها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

إعادة انتخابات المرحلة الأولى لـ مجلس نواب 2025

وأوضح الحزب أن الغرفة تتابع مجريات التصويت منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان صباح اليوم، مرورًا بسير العملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق في التاسعة مساءً، وذلك عبر تقارير ميدانية لحظية ترصد انتظام العمل داخل اللجان ومستوى الإقبال.

وأكد إسلام الضبع، مدير غرفة العمليات، أن المتابعة تجرى من المقر الرئيسي للحزب عبر اتصالات مباشرة مع الغرف الفرعية في المحافظات، لضمان سرعة تلقي المعلومات ومراقبة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والمعايير المتبعة داخل اللجان.

ودعا الحزب المواطنين للتواصل مع غرفة العمليات والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات انتخابية من خلال الرابط المخصص لذلك.

وتجري المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 وسط متابعة مكثفة من الأحزاب والجهات الرقابية، خاصة في الدوائر التي تقرر إعادة الاقتراع فيها بعد إلغائها في الجولة السابقة. وتمثل هذه الدوائر إحدى أكثر المحطات حساسية في السباق الانتخابي، نظرًا لتداخل عوامل المنافسة وارتفاع سقف المتابعة الحزبية والإعلامية.

كواليس انتخابات مجلس النواب 2025

وتشهد العملية الانتخابية هذا العام إجراءات تنظيمية مشددة تستهدف ضمان الانضباط داخل اللجان، مع فتح أبواب التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ووجود متابعين من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لرصد أي ملاحظات تخص سير العملية.

ويتوقع أن تحدد نسب المشاركة واتجاهات التصويت في هذه الدوائر شكل الخريطة الأولية للمنافسة في البرلمان الجديد، خصوصًا أنها تأتي بعد مرحلة من الطعون والتصحيحات القانونية التي أعادت تشكيل المشهد داخل بعض المحافظات.

وتسعى الأحزاب، ومن بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى تأكيد حضورها عبر غرف عمليات مركزية وفرعية تتابع لحظة بلحظة كل ما يجري داخل اللجان، في محاولة لضمان شفافية أكبر وتعزيز ثقة الناخبين في مسار الانتخابات.

