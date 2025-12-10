الأربعاء 10 ديسمبر 2025
وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على حسن شحاتة بعد إجرائه عملية جراحية

الكابتن حسن شحاتة
أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

وأكد أشرف صبحي خلال الاتصال تضامنه الكامل، وتمنياته له بالشفاء العاجل والعودة إلى عائلته ومحبيه، مثمّنًا ما قدمه من جهود ومسيرة رياضية متميزة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا بالوزارة لمتابعة الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة بشكل مستمر.

 

أحمد سليمان يطمئن الجماهير على حالة حسن شحاتة 

وطمأن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجماهير المصرية على الحالة الصحية لـ حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية بعد إجرائه عملية جراحية يوم السبت الماضي.

 

حسن شحاتة يجري عملية جراحية 

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه بـ فيس بوك: "الحمد لله تمت العملية وخرج كابتن حسن شحاته بعد قليل بعد عملية استمرت 13 ساعة دعواتكم له بالشفاء".

 

فيما كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، تطورات الحالة الصحية لـ"المعلم"، مشيرا إلى إجرائه عملية جراحية.

كريم شحاتة: ممدوح عباس ونجله لم يتأخرا في متابعة حالة "المعلم"

قال كريم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "حسن شحاتة سيخضع لبعض الفحوصات الطبية قبل إجرائه لعملية جراحية السبت المقبل، وممدوح عباس لم يتأخر في متابعة حالته وحضر إلى المستشفى للإطمئنان عليه وأيضا نجله أيمن عباس".

وعن مشاركة منتخب مصر الثاني في كأس العرب، قال: “هناك أشياء لم تعجبني وعلى رأسها لحظة تسديد ركلة الجزاء الثانية ويجب أن يكون هناك ترتيب ونظام”.

