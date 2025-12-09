أشرف صبحي: ندعم محمد صلاح وهذه تفاصيل مكالمتي معه (فيديو)

18 حجم الخط

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، قائلا: ندعم محمد صلاح حتى يكون في حالة نفسية جيدة ومينفعش بعد فترة من الزمن يكون التعامل كده.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن صلاح رمز كبير وكابتن منتخب مصر وكلنا ندعمه من أجل الرجوع للمنتخب الذي بدأ معسكره يوم 15.



وأكد: “أنه يتواصل مع صلاح وداعم له وواخد باله مما يحدث وهذا الدور الطبيعي، والكرة مزاج لينا جميعًا وإن شاء الله يكون في خطة للي جاي”، موضحا: “تحدثت مع محمد صلاح ومع العائلة وكل حاجة تتقال في وقتها، إحنا داعمين ليك يا صلاح وهو فتح الطموح لكل طفل ولكل من يمارس الرياضة ونقولك متشكرين على اللي حققته ولسه قدامك كتير”.

وتابع: “ أن مصر لها أبطال عالم في ألعاب كتير فردية وفي إنجازات متعددة وعاوزين نحافظ عليها، والألعاب الجماعية خدت طريقها في هذا الشأن”.



وكانت الأزمة قد تصاعدت بعد جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول علاقته مع الجهاز الفني وإدارة النادي. وفي المقابل، لقي اللاعب دعمًا واسعًا من جماهيره في مصر والقارة الإفريقية، قبل أن ينضم الاتحاد الإفريقي رسميًا إلى هذا التأييد.

غياب محمد صلاح عن قائمة ليفربول أمام إنتر ميلان



وشهدت قائمة فريق ليفربول في رحلته إلى إيطاليا، لمواجهة انتر ميلان غياب محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة ضد سلوت مدرب الريدز وإدارة النادي الإنجليزي.

كما شهدت قائمة ليفربول غياب الثنائي جاكبو وكييزا لداعي الإصابة.

