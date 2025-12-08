الإثنين 08 ديسمبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية يجب أن تكون التزامات قانونية لا وعودًا فارغة

الحرب الروسية الأوكرانية، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تتحول الضمانات الأمنية التي تقدّمها الولايات المتحدة إلى التزامات قانونية واضحة يتم اعتمادها عبر تصويت الكونجرس، مؤكدًا أن كييف لم تعد تقبل “الوعود المفتوحة أو غير الملزمة” في ظل الظروف الحالية.

زيلينسكي: بعض الأوروبيين فقدوا الثقة في قدرة واشنطن على قيادة المفاوضات الاستراتيجية

وأشار زيلينسكي إلى أن “بعض الدول الأوروبية ليست واثقة بالكامل في قيادة واشنطن للمفاوضات الجارية حول مستقبل الأمن الإقليمي”، لافتًا إلى أن تذبذب المواقف الأمريكية في السنوات الأخيرة خلق “مساحة من الشك” لدى عدد من الحلفاء.
وأوضح أن أوكرانيا تحتاج إلى “ضمانات مستقرة ومؤسسية” وليس فقط دعمًا ظرفيًا.

أوكرانيا تحتاج 800 مليون دولار لشراء الأسلحة الأمريكية خلال العام

وكشف الرئيس الأوكراني أن بلاده بحاجة إلى 800 مليون دولار لتمويل برنامج شراء الأسلحة الأمريكية خلال هذا العام، مؤكدًا أن هذا التمويل يمثل “ضرورة ملحّة” لضمان استمرار قدرة الجيش الأوكراني على الدفاع في مواجهة الهجمات الروسية.
وأضاف أن أوكرانيا تعمل مع شركائها لتأمين هذه المبالغ عبر مسارات متعددة، تشمل الدعم الثنائي وبرامج التعاون الدفاعي.

دعوة لتوحيد الجهود الغربية في مواجهة التحديات الروسية

وأكد زيلينسكي أن اللحظة الراهنة تتطلب “تنسيقًا غربيًا صارمًا”، محذّرًا من أن أي تردد أو انقسام بين الحلفاء سيُترجم فورًا إلى مكاسب لصالح موسكو. وقال إن بلاده “لا تزال تقاتل على الخطوط الأمامية نيابة عن أوروبا بأكملها”.

الكرملين: لقاء بوتين وويتكوف شهد بحثا معمقا لسبل التسوية في أوكرانيا

روسيا تعلن سيطرتها على قريتين إضافيتين شرقي أوكرانيا

