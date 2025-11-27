دعوات داخل الكونجرس لمحاسبة إسرائيل على انتهاكات غزة

18 حجم الخط

دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، وزير الخارجية ماركو روبيو إلى الإسراع في التحقيق بـ"مئات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان"، التي يشتبه أن جيش الإحتلال الإسرائيلي ارتكبها في قطاع غزة، حسبما خلص إليه تقرير سري لجهة رقابية حكومية.

التأخير في مراجعة حوادث القتل والتعذيب

وبحسب رسالة وجهت إلى وزارة الخارجية،، قادها السيناتوران كريس فان هولن وجاك ريد، وسلطت عليها الضوء صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، حذر المشرعون من أن "التأخير في مراجعة حوادث القتل والتعذيب وإساءة المعاملة في غزة يقوض القوانين الأمريكية، التي تحظر تقديم مساعدات أمنية لوحدات عسكرية أجنبية يثبت تورطها في انتهاكات جسيمة".

وجاء في الرسالة: "من دون آليات إنفاذ فعالة، تصبح هذه القوانين والسياسات بلا معنى"، حسب الصحيفة.

تراكم القضايا المتعلقة بوحدات عسكرية إسرائيلية

التقرير السري الذي أعده مكتب المفتش العام بالخارجية الأمريكية، أفاد أن "تراكم القضايا المتعلقة بوحدات عسكرية إسرائيلية قد يستغرق سنوات لمراجعته بالكامل".

وطالب التقرير روبيو بـ"التطبيق السريع لتوصيات المفتش العام، وحسم هذه القضايا في وقت مناسب لضمان الامتثال للقانون الأمريكي".

وتشمل القضايا التي لم يبت فيها بعد مقتل 7 من عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي في أبريل 2024، ومقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين قرب شاحنات مساعدات في فبراير 2024، وفق السلطات الصحية المحلية في غزة.

قتل نحو 70 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023

وبحسب الأرقام التي تصدرها سلطات غزة، قتل نحو 70 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بعد هجوم مباغت لحماس أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل.

ولم تعلن الخارجية الأمريكية حتى الآن عدم أهلية أي وحدة إسرائيلية للحصول على مساعدات أمريكية، بموجب "قوانين ليهي" التي تحظر دعم الوحدات المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.

العلاقة مع واشنطن تقوم على "قيم وأهداف مشتركة

قال المسؤول الأمريكي السابق شارل بلاها، الذي كان يشرف على تطبيق قوانين "ليهي"، إن المشكلة "ليست في نقص الموارد، بل في غياب الإرادة السياسية الأمريكية لمواجهة إسرائيل".

وأضاف أن الإدارتين الحالية والسابقة "تعرضتا لانتقادات مماثلة من منظمات حقوقية".

ويقول رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العلاقة مع واشنطن تقوم على "قيم وأهداف مشتركة".

ومؤخرا قال نتنياهو: "قد نختلف أحيانا، لكننا متفقون على الأهداف العامة".

