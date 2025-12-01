طلاب «الكوزن» يصعدون للتصفيات النهائية بمعرض الهندسة والتكنولوجيا ISEF

18 حجم الخط

حقق طلاب معهد الكوزن المصري الياباني نجاحًا منقطع النظير في أولى مشاركاتهم بمسابقة ISEF – المعرض الدولي للهندسة والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لـصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور أحمد البنداري، رئيس المعهد، وذلك ضمن سياسة الدولة الداعمة لبناء جيل قادر على الإبداع وتوظيف المعرفة في حل التحديات المجتمعية.

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف أن التقدم بخمسة مشروعات دفعة واحدة إلى تصفيات المستوى المحلي للعام الدراسي 2025/2026 يعكس حجم الجهد المبذول داخل المعهد والالتزام الحقيقي بنشر ثقافة البحث العلمي والتفكير الابتكاري بين الطلاب.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن هذا الإنجاز هو نتاج رؤية تعليمية واضحة يتبناها الصندوق، ترتكز على تمكين الطلاب من المهارات التطبيقية وربط العلوم النظرية باحتياجات المجتمع، مشيرة إلى أن تأهل مشروع الطالبة رقية سامح ليكون ضمن 26 مشروعًا فقط من أصل 180 مشروعًا مشاركًا لتمثيل محافظة الشرقية في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، هو شهادة حقيقية على نجاح التجربة التعليمية لمعهد الكوزن.

تطبيق موبايل يساعد المرضى على متابعة حالتهم الصحية

وأوضحت «شرف» أن المشروع المُقدم وهو تطبيق موبايل يساعد المرضى على متابعة أدويتهم وحالتهم الصحية، ويتيح للأطباء مراقبة المرضى عن بُعد، يعكس اتجاهًا تعليميًا حديثًا يعتمد على دمج التكنولوجيا بالحلول المجتمعية، مما يمثل نموذجًا عمليًا لما يسعى الصندوق إلى ترسيخه من مهارات مستقبلية لدى الطلاب، مؤكدة أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم للمعهد ولجميع برامجه بهدف توسيع قاعدة المشاركة في المسابقات العلمية المختلفة، وإتاحة فرص أوسع للطلاب لإظهار قدراتهم على الابتكار والتفوق.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البنداري، رئيس المعهد، أن المشاركة الأولى لطلاب الكوزن في مسابقة ISEF كانت تجربة ثرية للطلاب، أظهرت استعدادهم الحقيقي للمنافسة العلمية، مشيدًا بجهود فريق العمل داخل المعهد في اكتشاف مواهب الطلاب وتوجيههم لإنتاج مشروعات مبتكرة، موضحًا أن ما تحقق هو خطوة أولى ستتبعها مشاركات أوسع خلال السنوات القادمة، بما يرسخ مكانة المعهد كمؤسسة تعليمية تحتفي بالإبداع وتعمل على إعداد جيل مؤهل للريادة محليًا ودوليًا.

سياسة وأهداف معهد الكوزن

وأضاف أن المشاركة في هذه المسابقة تعتبر نموذجًا وتطبيقًا عمليًا لما تهدف إليه سياسة وأهداف معهد الكوزن من استكشاف مواهب وقدرات الطلاب، وخلق روح التنافسية لديهم، وتوفير فرص مناسبة للإبداع والابتكار والتعبير عن أنفسهم وإمكاناتهم، وإكسابهم خبرات ومهارات عملية تتكامل مع دراستهم بالمعهد ليصبح المُخرَج الطلابي النهائي يتمتع بالجودة والكفاءة اللازمة للمنافسة محليًا ودوليًا.

يذكر أن التصفيات المحلية للمسابقة أُقيمت تحت محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وبحضور د. نشأت محمد الأنور، رئيس لجنة التحكيم، وطارق عبد الرشيد، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وبقيادة د. غادة عبد القادر، منسق عام أيسف ومدير المعرض المحلي بمحافظة الشرقية.

