حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور المجموعات

كأس العرب، شهدت بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر إحراز 61 هدفا في دور المجموعات.

أهداف كأس العرب في دور المجموعات

وكانت الجولة الأولى شهدت إحراز 17 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب إحراز 24 هدفا، فيما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدفا لتبلغ أهداف كأس العرب 61 هدفا بعد ختام دور المجموعات.

أهداف كأس العرب بدور المجموعات

الجولة الأولى: 17 هدفا

الجولة الثانية: 24 هدفا

الجولة الثالثة: 20 هدفا

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

وتحددت مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر خلال الفترة الحالية، بعد انتهاء دور المجموعات من المسابقة.

وتأهل من المجموعة الأولى إلى دور الـ 8 "ربع النهائي"، كل من فلسطين وسوريا في المركزين الأول والثاني على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، حسم منتخبا المغرب والسعودية تأهلهما إلى دور ربع النهائي بعدما أنهيا دور المجموعات في المركزين الأول والثاني.

وضرب منتخب فلسطين موعدًا مع السعودية، بينما منتخب المغرب يلاقي سوريا، في أول مواجهتين بدور ربع النهائي من كأس العرب.

وتأهل من المجموعة الثالثة كل من الأردن بـ 9 نقاط متصدرًا، يليه منتخب الإمارت في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، حسم منتخب الجزائر تأهله إلى دور الـ 8، متصدرًا للمجموعة ومعه منتخب العراق في الوصافة.

مواعيد مواجهات دور ربع النهائي من كأس العرب 2025

- المغرب ضد سوريا

تقام يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

- السعودية ضد فلسطين

تقام يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

- الأردن ضد العراق

تقام يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

- الإمارات ضد الجزائر

تقام يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

