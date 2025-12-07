الأحد 07 ديسمبر 2025
خارج الحدود

قوات الاحتلال تحتجز طاقم إسعاف فلسطيني شمالي رام الله

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
تحتجز قوات الاحتلال منذ ساعات طاقم إسعاف فلسطينيا على حاجز بيت إيل شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

 

21 ألف حالة اعتقال في الضفة والقدس المحتلة بعد حرب الإبادة

حذر "نادي الأسير" الفلسطيني، الثلاثاء الماضي، من أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، والتي طالت نحو 21 ألف حالة اعتقال من الضفة بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب الآلاف في غزة.

وقال في بيان: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتي تشكل امتدادا لحرب الإبادة"ـ وفق وكالة "وفا".

 

تصاعد مستوى جرائم جيش الاحتلال

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية، لا تعكس فقط تصاعد الأعداد، وإنما تصاعد مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي تترافق مع مساع تشريعية في دولة الاحتلال إلى سن قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

قوات الاحتلال رام الله الضفة الغربية حرب الإبادة الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين

