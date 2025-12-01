الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في طوباس بالضفة الغربية

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من الفلسطينيين ضمن عمليتها العسكرية في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين في طوباس 

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام بمدن الضفة الغربية واعتقال عشرات المدنيين وهدم المنازل، وذلك ضمن خطة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع الرقعة الاستيطانية.

كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ 315 على التوالي، مع تصاعد عمليات الهدم والتجريف للمباني في المخيم، وحملات الاعتقال ومداهمة المنازل وتخريب ممتلكات المواطنين.

تصاعد عمليات الهدم والتجريف للمباني في المخيم

ووزع جيش الاحتلال إخطارات هدم لعدد من المنازل في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، بينما أجبر عددًا من المواطنين على إخلاء منازلهم في حي الجابريات في محيط مخيم جنين.

وبدأت قوات الاحتلال بهدم 24 مبنى سكنيا إضافيا في مخيم جنين، بعد تدمير ما يزيد عن 700 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على جنين، أجبر الاحتلال 4000 أسرة فلسطينية على النزوح من المخيم في أوضاع إنسانية قاسية.

الاحتلال يصعد من عمليات التنكيل بالمواطنين  

كما صعدت قوات الاحتلال من عمليات التنكيل بالمواطنين في بلدات المحافظة، واقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها حيث اعتقلت شابا من بلدة قباطية جنوب جنين، حيث نشرت فرق المشاة فيها واحتجزت عددًا من المواطنين وحققت معهم.

وتتعرض بلدة يعبد منذ حوالي 24 يوما لعدوان إسرائيلي، وتتمركز قوات الاحتلال في ثكنة عسكرية داخل البلدة وتستولي على منازل.

كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحام قرية بير الباشا، جنوب جنين، بينما أطلقت قنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية، غرب المحافظة.

