المؤبد لعاملة خطفت طفلة بشاطئ النخيل في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة والمستشار محمد سعيد عبد الحميد، بمعاقبة المتهمة" م.خ.م" بالسجن المؤبد وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بخطف طفلة عمرها 3 سنوات بالإكراه والتحايل.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24007 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول العامرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية يفيد ببلاغ من أهلية المجني عليها باختفائها بمنطقة شاطئ النخيل دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهمة " م.خ.م" 51 عاما،عاملة، حال تواجد المجني عليها " أ.س.ا" سن 3 سنوات، بالممشى البحري بمنطقة شاطئ النخيل، كانت المجني عليها الطفلة تلهو مع الأطفال، اختمر في ذهنها فكرا إجراميا الا وهى اختطاف أحد الأطفال بقصد استغلاله في نشاطها الإجرامي في التسول، وتوجهت نحو الطفلة المجني عليها وقدمت للأطفال الموجودين مبالغ مالية وبعض الحلوى فانشغلوا عن مراقبة شقيقتهم المجني عليها، فقامت المتهمة بخطفها وحملتها بين ذراعيها وفرت بها هاربة من مكان الواقعة.

وكشفت التحريات المتهمة وتم إلقاء القبض عليها وأرشدت عن مكان تواجد الطفلة المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة  التحقيق التى قررت إحالة المتهمة الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

