16 لاعبا في قائمة منتخب الجودو لدورة الألعاب الأفريقية للشباب

18 حجم الخط

الجودو، يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري بأنجولا.

وتضم قائمة منتخب الجودو 16 لاعبا وهم:

الشباب:

محمود عبد الجواد (50 كجم) - إسماعيل عبد ربه (55 كجم) - أدم البحيري (60 كجم) - مالك النجار (66 كجم) - مازن مندور (73 كجم) - علي الرملي (81 كجم) - زين أبوشامة (90 كجم) - عبد الرحمن الفيومي (+90 كجم).

الشابات:

شروق عطية (40 كجم) - سلسبيل محمود (44 كجم) - شروق محمد (48 كجم) - مليكة محمد (52 كجم) - لمار أحمد (57 كجم) - داليدا الغرباوي (63 كجم) - أيتن داوود (70 كجم) - ياسمين عبد العال (+70 كجم).

بعثة مصر في أنجولا

وغادر الفوج الأول من البعثة المصرية المشاركة فى دورة الالعاب الافريقية للشباب إلى أنجولا للانتهاء من الترتيبات المتعلقة باستقبال المنتخبات، فيما بدأ سفر ألعاب، تنس الطاولة، ألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت عن مشاركتها في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأفريقية للشباب، التي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 10 حتى 20 ديسمبر الجاري.

وتشارك اللجنة الاولمبية ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.