في المتحف الكبير، تجربة شاملة لتيسير تنقل ذوي الإعاقة بين قاعات العرض

التقت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور أحمد غنيم مدير المتحف المصري الكبير، وذلك خلال الزيارة التثقيفية التي نظمها المجلس لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن فئات عمرية مختلفة للمتحف الكبير.

آليات التعاون في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فى أنشطة المتحف

دار اللقاء حول بحث آليات التعاون فى مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فى أنشطة المتحف، وتعزيز سبل الإتاحة وتسهيل تلقي المعلومات التاريخية.

توفير تجربة شاملة لذوي الإعاقة

وقد ثمنتً المشرف العام للمجلس على دور إدارة المتحف المصري الكبير في توفير تجربة شاملة لذوي الإعاقة، من الإتاحة المعلوماتية لحسن الاستقبال والتعامل والإجراءات الخاصة بتيسير انتقالات ذوي الإعاقة بين قاعات العرض وأدوار المتحف.

الدخول المجاني لذوي الاعاقة

الجدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يتيح الدخول المجاني لذوي الإعاقة، مع توفير التجهيزات الخاصة بهم.

واحتفل الاربعاء الماضي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار اهتمام ودعم القيادة السياسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وذلك تحت شعار "بناء مجتمعات تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي" والذي ترفعه الأمم المتحدة لهذا العام

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس عن سعادتها بهذه المناسبة والتي تعكس رؤية وجهود العالم وكذا الدولة المصرية في الاهتمام بتنفيذ الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة مليئة بالمساواة والدمج المجتمعي.

