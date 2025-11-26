القومي لذوي الإعاقة ينظم ورشا تدريبية بالسويس والبحر الأحمر للتوعية بقانون العمل الجديد

18 حجم الخط

افتتح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة العمل، ورشتين تدريبيتين بمحافظتي السويس والبحر الأحمر، بهدف تعزيز وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبمشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر ورشة محافظة السويس كل من: هند الجمال، وكيل مديرية العمل بالسويس، ونيفين عبد الله، مدير مكتب التشغيل والتوظيف بالمحافظة، والدكتورة سمر مجدي، مسؤول ملف الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة السويس.

فيما حضر ورشة محافظة البحر الأحمر الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، وريدا نسيم، مسئول إدارة التواصل بالمحافظة.

وتأتي هذه الورش تحت مظلة مبادرة المجلس القومي "أسرتي قوتي"، التي ترعاها السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك ضمن محور التمكين الاقتصادي، كما تأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك الموقَّع بين المجلس ووزارة العمل، وتنفيذًا لمشروع "إيدينا" الهادف إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل والدمج بسوق العمل.

واستعرضت الورش حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلها لهم قانون العمل الجديد، وآليات الاستفادة منها، فضلًا عن الرد على استفسارات الحضور، وتوضيح سبل الدمج في سوق العمل بشكل آمن وعادل، بما يسهم في نشر الثقافة القانونية وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وخاصة فيما يتعلق بفرص العمل والتشغيل.

