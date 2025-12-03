"القومي للإعاقة": دعم القيادة السياسية للمجلس يحقق حياة كريمة لذوي الهمم

18 حجم الخط

يحتفل اليوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار اهتمام ودعم القيادة السياسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وذلك تحت شعار "بناء مجتمعات تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي" والذي ترفعه الأمم المتحدة لهذا العام.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس عن سعادتها بهذه المناسبة والتي تعكس رؤية وجهود العالم وكذا الدولة المصرية في الاهتمام بتنفيذ الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة مليئة بالمساواة والدمج المجتمعي.

وأضافت المشرف العام على المجلس أن العشر سنوات الأخيرة شهد ملف الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمامًا بالغًا من قبل الدولة المصرية سواء في سن التشريعات والقوانين، أو تقديم الخدمات وخاصة المميكنة منها، بجانب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والحياة بجميع قطاعاتها.

متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت المشرف العام على الاستراتيجية التي ينتهجها المجلس ضمن استراتيجية ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ لتنفيذ متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة عبر مؤسساتها أو المبادرات والبرامج التي تهدف لتنفيذ الخدمات المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت دكتورة إيمان كريم في كلمتها المسجلة بمناسبة احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن بناء المجتمعات لا يتم بمعزل عن التنمية الاجتماعية والمستدامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على النهوض بحقوقهم وواجباتهم ومن ثم إدماجهم في المجتمع بشكل مباشر وأشمل، لافتة إلى أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين ومستفيدين من عملية التنمية يُعد أمرًا لا غنى عنه في شتى القطاعات.

وقالت المشرف العام على المجلس أن هذه الرؤية يعمل على تحقيقها المجلس بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية والجهات الحكومية بالدولة وكذا المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي دومًا يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

مبادرة "أسرتي قوتي"

على جانب آخر، قام المجلس بإعداد تقريرًا مفصلًا متضمنًا كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعمل على حلها، والتي يتم رصدها من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمجلس أو تلك المشكلات التي يتم تجميعها بواسطة فرق عمل المجلس بالمحافظات المختلفة، والتي تأتي في إطار تنفيذ مبادرة "أسرتي قوتي" التي ترعاها انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، ومن ثم رفع التقارير المُعدة لكافة الجهات المعنية كلًا فيما يخصه، للتغلب على هذه التحديات واقتراح الحلول والبدائل المناسبة لضمان وصول الخدمات المقدمة لمستحقيها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

