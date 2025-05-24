اليوم، أولى جلسات محاكمة "القنصل" أكبر مزور شهادات جامعية ومهنية

تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم الشهير إعلاميًا بـ"القنصل"، المتهم بارتكاب وقائع تزوير واسعة النطاق بالشهادات الجامعية والمهنية، وذلك بالاشتراك مع 16 متهمًا آخرين.

محاكمة أكبر مزور شهادات جامعية بوادي النطرون

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه اتهامات لهم بتزوير محررات رسمية وشهادات علمية منسوبة إلى عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، من بينها: كلية الطب، الهندسة، التجارة، الإعلام، الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة، السادات، الأهرام الكندية، ومعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.

كما شملت الاتهامات تزوير محررات رسمية منسوبة للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وتزوير أختام شعار الجمهورية الخاصة بجهات حكومية منها: وزارة الخارجية، جامعة عين شمس، مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، كليات التجارة، الطب، الحقوق، الإعلام، وغيرهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ حسابًا على موقع "فيس بوك" ضمن مجموعة تُدعى "شهادات جامعية"، كان يروج من خلالها لقدراته على تزوير الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط المتهم الرئيسي، حيث تم العثور بحوزته على أختام مزورة لشعار الجمهورية، وأجهزة كمبيوتر، وطابعة ألوان، وعدد (58) شهادة جامعية مزورة تحمل أسماء جهات حكومية وجامعات مصرية، بالإضافة إلى بيانات مزورة وأسماء وهمية.

وأسفرت التحريات أن المتهمين من الثاني حتى السابع عشر – رغم كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية – قد اشتركوا في التزوير بطريق الاتفاق والمساعدة، عبر تزويد المتهم الأول بالبيانات اللازمة لإعداد الشهادات المزورة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع استمرار التحقيقات لكشف المزيد من أبعاد الواقعة.

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