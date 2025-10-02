القومي للسينما يطلق مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي.. وطن أقوى"

أعلن المركز القومي للسينما عن إطلاق مسابقة لكتابة السيناريو، وفتح باب استقبال المشاركات ابتداءً من ١ أكتوبر، ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى" الذي أطلقه وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو.

مسابقة كتابة السيناريو

تستهدف المسابقة كتابة سيناريوهات لأفلام وثائقية تتراوح مدتها من 15 حتى 20 دقيقة، حول موضوعات متعددة، منها: الوعي الوطني والتاريخي، الوعي الرقمي والإعلامي، والوعي الثقافي والفكري، وذلك بهدف تعزيز الدور الثقافي والفكري لدى الأجيال الجديدة.

المركز القومي للسينما

وأكّد المركز أن لجنة قراءة السيناريوهات تتكون من عدد من كبار السينمائيين من داخل وخارج المركز القومي للسينما، لضمان اختيار أفضل الأعمال المتميزة.

كما كشف أنه على الراغبين بالمشاركة تقديم 5 نسخ من السيناريوهات إلى مقر الإدارة العامة للإنتاج، خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا حتى 3 ظهرًا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المركز القومي للسينما في دعم المواهب الشابة وتشجيع الإنتاج السينمائي الوثائقي الذي يعكس القضايا الثقافية والاجتماعية في المجتمع المصري.

