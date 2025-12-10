ضبط 170 طن أغذية فاسدة في بلبيس بالشرقية (صور)

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
شهدت محافظ الشرقية حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخازن بمركز ومدينة بلبيس، وذلك في إطار جهود المحافظة لتكثيف المتابعة الميدانية على الأسواق قبل حلول شهر رمضان، وضمان وصول سلع آمنة وصالحة للمواطنين.

تموين الشرقية تضبط تلاعبًا بالدقيق البلدي المدعم وتحيل المخالف للنيابة (صور)

تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع جهات الضبط الرقابي

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع جهات الضبط الرقابي؛ للتصدي لمحاولات الغش التجاري وتهريب السلع المدعمة أو التلاعب في أسعارها. 

 

<span style=
تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع جهات الضبط الرقابي،فيتو

وقال المحافظ: «لن نسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من يثبت تورطه في تداول سلع فاسدة».

<span style=
تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع جهات الضبط الرقابي،فيتو

إعادة تدوير  المواد الغذائية داخل عبوات جديدة بعد تغيير بيانات الإنتاج والجودة تمهيدًا لعرضها

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين بلبيس شنت حملة موسعة تمكنت خلالها من ضبط 170 طنًا و700 كيلوجرام من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي جرى إعادة تدويرها داخل عبوات جديدة بعد تغيير بيانات الإنتاج والجودة تمهيدًا لعرضها في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

<span style=
تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع جهات الضبط الرقابي،فيتو

وشملت المضبوطات:-60 طنًا و700 كجم من التين المجفف الفاسد و50 طنًا من عرق السوس داخل شكائر خيش منتهية الصلاحية و60 طنًا من السمسم جرى تحويله من فرز ثانٍ إلى فرز أول مع تعديل تواريخ الإنتاج.

<span style=
تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع جهات الضبط الرقابي،فيتو

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

استمرار الحملات اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار الحملات اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع، للتأكد من سلامة المعروض ومدى التزام التجار بالقوانين التموينية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لطرح سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة المواطنين.

