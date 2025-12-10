إحالة متهم بالترويج لممارسة أعمال الفجور بالشيخ زايد للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بإحالة أحد الأشخاص للمحاكمة بتهمة استخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت استخدام (أحد الأشخاص) التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ضبط شخص وسيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام شخص وسيدة باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهما هاتف محمول احتوى فحصه على آثار ودلائل تثبت نشاطهما الإجرامى.

وعند مواجهتهما، اعترف كلاهما بممارسة النشاط كما ورد فى التحريات.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبناءً على المواد القانونية المنظمة لجرائم الفسق والفجور والدعارة، تواجه المتهمين عدة اتهامات قد تعرضهم لعقوبات مشددة، جاءت على النحو التالي:

1. التحريض على الفجور والدعارة

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

3. نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

4. التحريض على الفسق في مكان عام

طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

5. التعرض للغير بما يخدش الحياء

وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

