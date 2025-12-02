الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
ميليشيا الدعم السريع تقتل أربعة أشخاص بينهم طفل بمدينة الفاشر

قتلت عناصر ميليشيا الدعم السريع أربعة أشخاص بينهم طفل بحي الدرجة بمدينة الفاشر، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها المدينة منذ أكتوبر الماضي، مع منع دخول المساعدات الإنسانية واحتجاز قسري للنساء والأطفال.

وقالت "شبكة أطباء السودان" في بيان عبر صفحتها على "فيس بوك": "إن استمرار مثل هذه الانتهاكات يشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين وينتهك كافة القوانين الدولية التي تراعي حماية المدنيين".

وطالب البيان بضرورة "فتح المسارات لإخراج الآلاف من المدنيين المحتجزين قسريا بلا خدمات في ظل انقطاع كل وسائل التواصل وعدم توفر الخدمات".

إنقاذ المدنيين

ودعت "أطباء السودان" المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية إلى "التدخل الفوري لإنقاذ المدنيين المحتجزين في المدينة، والضغط على قيادات مليشيا الدعم السريع التي ظلت تحتجز المدنيين مقابل الفدية لخروجهم من المدينة بجانب فصل الأسر عن بعضها".

وقف الصراع

والثلاثاء، زعمت ميليشيا الدعم السريع، أنها سيطرت بالكامل على مدينة بابنوسة الواقعة في ولاية غرب كردفان جنوبي السودان.

وقالت في بيان: إن "تلك المدينة هي آخر خطوط المواجهة في الحرب في السودان”، بحسب وكالة "رويترز".

وفي 19 نوفمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتدخل لوقف الصراع الذي اندلع في في السودان في أبريل من العام 2023.

