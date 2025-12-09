الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
خارج الحدود

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف جهات تُغذّي الحرب في السودان

الحرب في السودان،
الحرب في السودان، فيتو
حرب السودان، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف أطرافًا قالت إنها تساهم في إطالة أمد الصراع في السودان عبر دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع، إضافة إلى تورّطها في تجنيد الأطفال للقتال.

كيانات وأفراد مشمولون بالعقوبات الأمريكية في السودان

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول في الخزانة الأمريكية، فإن الإجراءات الجديدة تشمل 4 كيانات تعمل في مجالات الدعم اللوجستي والتمويل والتسليح، 4 أفراد – معظمهم يحملون الجنسية الكولومبية – لعبوا دورًا في تسهيل نقل المقاتلين والموارد لقوات الدعم السريع.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكات كانت تساهم في تدفق الموارد التي تغذي العنف المستمر في السودان.

تجنيد الأطفال في السودان..خط أحمر في القانون الدولي

أحد أهم أسباب فرض العقوبات – بحسب الخزانة الأمريكية – هو تورّط بعض الجهات المذكورة في تجنيد أطفال سودانيين وإرسالهم لجبهات القتال، وهو ما وصفته واشنطن بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة لا يمكن تجاهلها.

رسالة أمريكية مباشرة لقادة الحرب في السودان

تؤكد واشنطن من خلال هذه الحزمة أن المجتمع الدولي لن يقف صامتًا أمام استمرار الأزمة السودانية، مشيرة إلى أن العقوبات جزء من مسار أوسع يهدف إلى وقف تمويل وتسليح الأطراف المتحاربة، حماية المدنيين، الضغط للوصول إلى تسوية سياسية

وشددت الخزانة الأمريكية على ضرورة تعاون دول المنطقة والمجتمع الدولي لوقف تدفق المقاتلين الأجانب ومنع استغلال الأطفال في النزاعات، معتبرة أن الاستقرار في السودان يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار وخطوات جادة نحو عملية سياسية شاملة.

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خبير بالشأن الأفريقي: المعطيات الميدانية في السودان تكشف غياب الأفق السياسي

