خبير قانون دولي: مجزرة كلوقي جريمة حرب والدعم السريع ميليشيا إرهابية يجب محاسبتها دوليا

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي: إن الهجوم الوحشي الذي نفذته قوات الدعم السريع بمسيرة على بلدة كلوقي في ولاية جنوب كردفان بالسودان، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال هى جريمة حرب موصوفة وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن الدعم السريع ميليشيا إرهابية يجب محاسبتها دوليا.

استهداف المدنيين عمدا بالمسيرات يشكل جريمة حرب صريحة

وأكد الدكتور مهران، في تصريح لـ"فيتو"، أن استهداف المدنيين عمدا بالمسيرات يشكل جريمة حرب صريحة، موضحا أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين في جميع الأوقات وأن استخدام المسيرات لقصف بلدة مدنية يعني أن الهجوم كان متعمدا ومخططا له مسبقا مما يضاعف من جسامة الجريمة.

ولفت مهران إلى أن قتل الأطفال يرتقي لجريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن استهداف الأطفال يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقية حقوق الطفل ولبروتوكولات جنيف الإضافية، وأن القانون الدولي يفرض حماية مشددة خاصة للأطفال في النزاعات المسلحة وأن قتلهم عمدا يرقى لجريمة إبادة ممنهجة.

الدعم السريع ترتكب نمطا منهجيا من الجرائم

وأشار إلى أن ميلشيا الدعم السريع ترتكب نمطا منهجيا من الجرائم، موضحا أن مجزرة كلوقي ليست حادثة معزولة بل جزء من نمط واسع من الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيا الإرهابية تشمل القتل الجماعي للمدنيين والاغتصاب المنظم للنساء ونهب الممتلكات وحرق القرى وتدمير البنية التحتية المدنية وتهجير السكان قسرا.

ونوه استاذ القانون للدولي إلى أن استخدام المسيرات في قصف المدنيين يكشف دعما دوليا للميليشيا، محذرا من أن قوات الدعم السريع لا تمتلك تكنولوجيا المسيرات محليا وأن حصولها عليها يعني دعما من دول إقليمية ودولية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة عن الجرائم المرتكبة.

اتفاقيات جنيف الأربع تحظر صراحة الاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم البدنية

وأكد من منظور القانون الدولي أن اتفاقيات جنيف تدين هذه الجريمة بوضوح، موضحا أن المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تحظر صراحة الاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم البدنية وخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.

وأشار مهران إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينطبق بالكامل، مؤكدا أن المادة السابعة من نظام روما تعرف الجرائم ضد الإنسانية بأنها أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وأن ما يحدث في السودان ينطبق عليه هذا التعريف تماما.

وبين أن البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف يحمي المدنيين في النزاعات الداخلية، موضحا أن البروتوكول يفرض حماية للسكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية ويحظر الهجمات العشوائية والموجهة ضد المدنيين وأن قصف كلوقي ينتهك كل هذه الأحكام.

واضاف أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تنطبق على الحالة السودانية، محذرا من أن الهجمات المنهجية على مجموعات عرقية معينة في السودان قد ترقى لجريمة إبادة جماعية إذا أثبتت التحقيقات وجود نية لتدمير هذه المجموعات كليا أو جزئيا.

كما أكد مهران أن المسؤولية الجنائية الفردية تطال قادة الدعم السريع، موضحا أن القانون الدولي الجنائي يحمل المسؤولية الجنائية الفردية للقادة العسكريين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا علموا أو كان عليهم أن يعلموا بها ولم يتخذوا التدابير اللازمة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها.

وشدد على أن الدول التي تدعم الدعم السريع تتحمل مسؤولية قانونية دولية، مؤكدا أن القانون الدولي يحظر على الدول مساعدة أو دعم ارتكاب الأفعال غير المشروعة دوليا وأن الدول التي تزود الدعم السريع بالسلاح أو التمويل أو الدعم السياسي مسؤولة قانونيا عن تواطئها.

الصمت الدولي على جرائم الدعم السريع فضيحة أخلاقية

وأشار الدكتور مهران إلى أن الصمت الدولي على جرائم الدعم السريع فضيحة أخلاقية، محذرا من أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي يتفرجون على مجازر ترتكب يوميا في السودان دون اتخاذ أي إجراءات عملية، وأن هذا الصمت يشجع الميليشيا على مزيد من الوحشية.

ودعا المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري وشامل، مؤكدا أن السودان ليس عضوا في المحكمة لكن مجلس الأمن يمتلك صلاحية إحالة الوضع للمحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن هذا واجب إنساني وقانوني عاجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.