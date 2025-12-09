الخارجية الأمريكية تعلن حزمة عقوبات واسعة تستهدف قوات الدعم السريع في السودان

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة ومشددة تستهدف قوات الدعم السريع ومصادر تمويلها الخارجي، في إطار تحرك دولي متصاعد للضغط على الأطراف المتورطة في تصعيد الصراع السوداني.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أمريكية تهدف إلى وقف الفظائع المروعة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب.

واشنطن: سنستخدم نفوذنا لإنهاء الانتهاكات ووقف الجرائم الجماعية

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن ستواصل استخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط على الأطراف المنخرطة في الصراع، مؤكدة أنها تعمل مع دول المنطقة لدفع عملية إنهاء الانتهاكات المتواصلة. ووصف البيان الوضع في السودان بأنه يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا، مع تزايد أعداد الضحايا ونزوح الملايين.

العقوبات تستهدف شبكات تجنيد المرتزقة وتقييد قدرة الدعم السريع على الاستعانة بمقاتلين أجانب

وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تعطل مصدرًا مهمًا للإسناد الخارجي الذي تعتمد عليه قوات الدعم السريع، خاصة ما يتعلق بتجنيد مقاتلين كولومبيين عبر شركات خاصة تعمل في مجال المرتزقة. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء سيضعف قدرة الدعم السريع على الاستعانة بهؤلاء المقاتلين الذين شاركوا في تنفيذ عمليات على الأرض.

اتهامات أمريكية للدعم السريع بارتكاب مجازر في الفاشر بمشاركة مقاتلين كولومبيين

وحمّلت واشنطن قوات الدعم السريع مسؤولية تنفيذ عمليات قتل جماعي للمدنيين في مدينة الفاشر، مشيرة إلى أن هذه الهجمات نُفذت بمساعدة مقاتلين كولومبيين جرى تجنيدهم خصيصًا لدعم العمليات العسكرية للدعم السريع. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا.

ترامب يؤكد التزام واشنطن بحل الأزمة السودانية

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب جدد التزام الولايات المتحدة باستخدام نفوذها للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة السودانية ويوقف نزيف الدم، مؤكدة أن واشنطن لن تقف صامتة أمام الفظائع المستمرة.

