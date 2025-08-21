الخميس 21 أغسطس 2025
محافظات

رحيل الشاعر مصطفى السعدني عن عمر يناهز الـ74 عاما

الراحل، فيتو
الراحل، فيتو

رحل عن عالمنا اليوم الشاعر مصطفى السعدني، وكيل وزارة الثقافة الأسبق، عن عمر يناهز 74 عاما.

رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل اليوم الخميس، بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور عدد  كبير من أصدقائه وأفراد أسرته.

ترك الشاعر الراحل عمله بإحدى شركات وزارة الكهرباء، وانتقل للعمل بوزارة الثقافة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وشغل منصب مدير عام الثقافة بمحافظة كفر الشيخ، ثم مديرا عاما للثقافة بالدقهلية، ثم رئيسا لإقليم شرق الدلتا الثقافي، كما شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لشئون النشر.

وخلال عضويته باتحاد الكتاب شارك في الكثير من الأنشطة الثقافية والأدبية بالقاهرة والمنصورة ومختلف المحافظات المصرية.

صدر للشاعر الراحل عدد من الدواوين من بينها "النيل يهجر شاطئيه"  وتضمن مجموعة كبيرة من القصائد التي تترجم أهمية النيل في حياة المصريين، وضرورة الحفاظ على شاطئيه ومجراه من التلوث.

كما كان من أكثر الشعراء عشقا لمدينته المنصورة، وربما  كان من أهم قصائده التي لطالما تغنى بها في كثير من المنتديات والمحافل قصيدته الشهيرة: "ست الناس يا منصورة".
ومن بين ما جاء بها:
شروق الشمس في شروقك.. وحر الدم في عروقك
ولما النيل بناديك..
تسابق خطوتك شوقك
ياحاضنة العاصي والنماسك.. ياساقية الكل من كاسك
يازينة الأصل والصورة.. 
ياست الناس يا منصورة.

الراحل ظل متمسكا بالأمل في الحياة لآخر لحظة 

وأعرب الكاتب الصحفي حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية وأقرب أصدقاء السعدني، عن حزنه الشديد لرحيل الشاعر الكبير، مشيرا إلى أنه ظل متمسكا بالأمل في الحياة لآخر لحظة حتى عندما مكث بغرفة العناية المركزة لقرابة شهر، كانت تعلو وجهه قسمات التفاؤل والثقة بالله، كما كان مدركا لقيمة ومكانة مصر الثقافية وكانت قناعته الجازمة بأن مصر دولة عظمى ثقافيا.

وأضاف نصر: “رغم أن الشاعر الراحل لم يترك قدرا كبيرا من الدواوين الشعرية إلا أن أشعاره تظل دائما ذات طبيعة خاصة ومميزة”، مطالبا طلاب الدراسات العليا بأقسام اللغة العربية بالجامعات بدراسة تلك الدواوين وتأثيرها في حركة الشعر المعاصر.

كما أشار إلي ديوانه الأخير "جنى وعمر" الذي كتبه لأحفاده وكان مترجما لطموحات وأمال الجيل الجديد ومعبرا عن التغير الواضح في ثقافة الجيل الجديد.

عزاء الراحل بدار مناسبات بحي توريل بالمنصورة 

وتقام ليلة العزاء بدار مناسبات مسجد فريد المصري مساء غد الجمعة بحي توريل بمدينة المنصورة.

