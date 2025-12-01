الإثنين 01 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير العمل يفتتح محطتين للطاقة الشمسية داخل "النساجون الشرقيون" بالعاشر من رمضان

محمد جبران وزير العمل،
 افتتح وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، محطتين جديدتين للطاقة الشمسية داخل مصانع شركة النساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وذلك بحضور محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق، وعضو مجلس النواب، وياسمين محمد فريد خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، وممثلة إدارة الشركة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسؤولي الشركة. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية وتشجيع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المنشآت الصناعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعزيز مسار التحول نحو الطاقة المتجددة وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل في المصانع.

وخلال الزيارة أعرب وزير العمل عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح الصناعي الوطني العريق، مشيرًا إلى أن شركة النساجون الشرقيون تعد أحد أهم نماذج الصناعة المصرية الحديثة والمحرك الأساسي لآلاف فرص العمل والداعم المستمر للاقتصاد الوطني.

 ووجه جبران الشكر لياسمين فريد خميس على حسن الاستقبال، وللمحافظ المهندس حازم الأشموني على جهوده المتواصلة في دعم التنمية الصناعية والاستثمار داخل محافظة الشرقية. 

وأكد أن افتتاح المحطتين يعكس رؤية الشركة وقدرتها على مواكبة التوجهات العالمية في مجال الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل بما يعزز توجه الدولة نحو الصناعة النظيفة والمستدامة.

وقال الوزير: إن هذه المشروعات تمثل إضافة جديدة لمسيرة الصناعة المصرية، وتقدم نموذجًا يحتذى به في تبني حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد والبيئة معًا، مشددًا على أن وزارة العمل مستمرة في تقديم كل سبل الدعم للشركات الوطنية الجادة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة المزيد من فرص العمل، وتحسين بيئة العمل، وتوفير العمالة الماهرة والمدرّبة، وضمان حقوق العمال والارتقاء بمهاراتهم في ظل رؤية الدولة نحو تمكين العنصر البشري ودعم قدراته.

واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في دعم كل منشأة وطنية تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موجّهًا التحية لإدارة الشركة والعاملين بها على التزامهم ومعاييرهم المهنية والبيئية، ومشيدًا بجهودهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها.

