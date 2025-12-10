7 صور ترصد حفل عمرو دياب في أبو ظبي

18 حجم الخط

أحيا النجم الكبير عمرو دياب مساء أمس حفلًا ضخمًا داخل قصر الإمارات في أبوظبي لصالح إحدى شركات العقارات، بحضور مميز.

حفل عمرو دياب في أبو ظبي

وقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق والغناء، حيث افتتح السهرة بـ “يا أنا يا لا”، قبل أن يشعل الأجواء بأغانيه الحديثة والقديمة مثل “خطفوني”، “شايف قمر”، “قمرين”، “ليلي نهاري”، “العالم الله”، “نور العين"، وغيرها.

وتابع الهضبة حفله بفاصل من أجمل أغانيه مثل "تملي معاك” و“انت الحظ” وسط تفاعل كبير.

يذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء حفل كبير في الكويت الجمعة الموافق ١١ ديسمبر الجاري، ويعد الحفل من أضخم حفلات الكويت هذا العام.

وفي سياق آخر، كشفت منصة سبوتيفاي عن أكثر 10 فنانين استماعًا في مصر لعام 2025، والتي تعلن عنها المنصة كل عام مع بداية شهر ديسمبر.

وتصدر قائمة “توب 10 فنانين في مصر” على سبوتيفاي؛ المطرب الكبير عمرو دياب، ليتبعه مغني المهرجانات عصام صاصا، وإسلام كابونجا.

وأتت القائمة الكاملة كالآتي:

عمرو دياب عصام صاصا إسلام كابونجا تامر عاشور رامي صبري مروان بابلوا ليجي-سي ويجز تووليت بهاء سلطان

بالإضافة لذلك صنفت المنصة ألبوم “ياه” لتامر عاشور كـ"الألبوم التوب في مصر"، بينما حصلت أغنية “أنا مش ديلر ياحكومة” لمغني المهرجانات إسلام كابونجا كـ“الأغنية التوب في مصر”، وفقًا لمنصة سبوتفاي.

