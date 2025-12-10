سقوط أمطار على المنصورة والأجهزة التنفيذية بالدقهلية تعلن حالة الطوارئ

18 حجم الخط

تشهد محافظة الدقهلية ال’ن هطول أمطار على أماكن متفرقة، حيث تهطل الأمطار بمدينة المنصورة ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

الأمطار تضرب أرجاء محافظة الدقهلية

وأعلنت هيئى الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

محافظ الدقهلية يتابع جهود التعامل مع الأمطار وتيسير حركة المرور

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من خلال غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، مستجدات جهود الوحدات المحلية في التعامل مع مياه الأمطار.

تسليك بالوعات وغرف الصرف

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف العمل الفوري مع سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، والتحقق من تنظيف وتسليك بالوعات وغرف الصرف في جميع المدن والأحياء لمنع تجمعات المياه، مع التأكيد على جاهزية سيارات الشفط والمكافحة.

كما أكد "مرزوق" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة مواصلة المتابعة الميدانية والتعامل العاجل مع أي طوارئ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إزالة أي تجمعات مياه، بالتنسيق الدائم مع غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وغرف العمليات المحلية في الأحياء والمراكز، ومتابعة أي بلاغات تصل إلى غرف عمليات شركة مياه الشرب.

وفي إطار متابعة تداعيات الطقس، وجه المحافظ أحمد البنداري، مدير التشغيل بالإدارة العامة للمواقف، بزيادة أعداد الحافلات العاملة بجميع الخطوط، خاصة تلك المخصصة لنقل الطلاب، لمنع التكدس والانتظار في ظل الأمطار، وشدد على التنسيق مع إدارة المرور لسرعة التعامل مع أي ازدحام مروري، وتوفير وسائل النقل اللازمة في الأماكن ذات الكثافة المرورية العالية، وفك أي اختناقات مرورية في الحال.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 13



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

