مشاجرة عنيفة بين طالبات مدرسة ثانوية بالزقازيق تثير الغضب، وتعليم الشرقية يحقق في الواقعة

آثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل، بعدما أظهر اندلاع مشاجرة حادة بين عدد من الطالبات داخل محيط إحدى المدارس الثانوية بنات بمدينة الزقازيق محافظةالشرقية الساعات الماضية، تخللتها تشابكات بالأيدي وتدافع عنيف، وسط مزاعم عن استخدام إحدى الطالبات سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابة طالبة ونقلها لتلقي الإسعافات الأولية.

روايات طلاب المدرسة وأولياء الأمور

ووفقًا لروايات طلاب وأولياء أمور، فإن خلافات متكررة بين بعض الطالبات خلال الأيام الماضية تصاعدت دون تدخل إداري حاسم، قبل أن تنفجر في فناء المدرسة، في وقت غاب فيه أفراد الأمن المدرسي وأعضاء الإدارة عن احتواء الموقف، باستثناء معلم واحد حاول فض الاشتباك قبل اتساعه.

أول تحرك لمديرية التربية والتعليم

فيما أفاد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بأن مديرية التربية والتعليم بدأت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الواقعة، مؤكدًا مراجعة كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود لتحديد أوجه القصور، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهام الإشراف والمتابعة داخل المدرسة.

لائحة الانضباط المدرسي

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب المتسببين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في هذا الأمر.

وفي السطور التالية نوضح ما هي لائحة الانضباط المدرسي وأهدافها وواجبات الطلاب خلال تواجدهم بالمدرسة:

تهدف لائحة الانضباط المدرسي إلى توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة تساعد الطلاب على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، وتساعدهم في إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين قائمة على المودة والاحترام المتبادل، وكذلك تعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من السلوكيات السلبية المتكررة التي تُعرض الطالب إلى الإجراءات التأديبية، وأيضا احترام القانون وتدعيم قيم التسامح والإحترام المتبادل بين المعلمين والإدارة المدرسية والطلاب.

وتتمثل حقوق الطلاب داخل لائحة الانضباط المدرسى كالتالي :

-الحق فى بيئة تعليمية آمنة وداعمة للعملية التعليمية، وخالية من التمييز، والتحرش، والمضايقات،

والتعصب الأعمى، وتُحقق الأمن الفكري، والراحة النفسية للطلاب.

-الحق في الحصول على تعليم مجاني في المدارس العامة من الروضة وحتى الصف الثالث الثانوي.

-المعاملة القائمة على الإحترام المتبادل دون تفريق أو تمييز لأي سبب.

-الحصول على نسخة الكترونية أو ورقية من لائحة وقواعد الانضباط المدرسي عند القبول.

-توافر السرية والخصوصية لبيانات وسجلات الطلاب من قبل إدارة المدرسة.

-تلقى الإرشادات والتوجيهات والنصائح لتحقيق النمو الشخصي والاجتماعي والأكاديمي والمهني والحرفي السليم.

-الحق من حرية التعبير والترويح وممارسة الأنشطة المدرسية والتعليمية.

-التظلم من الإجراءات التأديبية التي تقيد في سجلاتهم أو من أي إجراءات أخرى.

- الشعور بالاحترام المتبادل بين الطلاب والمعلمين والآباء وجميع العاملين بالمدرسة.

أما عن العقوبات والمخالفات التي تنص عليها لائحة الانضباط المدرسي التي يتم تطبيقها على الطلاب فهي تبدأ من توجيه التحذير للطلاب والتنبيه وصولا إلى الفصل النهائي.

