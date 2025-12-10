الأربعاء 10 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مقتل 19 شخصا في انهيار مبنيين في المغرب (فيديو)

حادث المغرب، فيتو
حادث المغرب، فيتو
لقي 19 شخصا مصرعهم في حادث انهيار مبنيين سكنيين (من 4 طوابق) في مدينة فاس المغربية وقع ليلة الثلاثاء- الأربعاء.

إصابات متفاوتة الخطورة

ووفق السلطات المحلية بفاس وفي حصيلة أولية، لقي 19 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين متجاورتين، تقطن بهما 8 أسر.

نقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس

وأضافت السلطات أنه جرى نقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية.

الحث عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض

وتتواصل حتى الآن عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض.

وقد باشرت السلطات المحلية تحقيقا عاجلا للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات في مسعى لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

مظاهرات فى المغرب تطالب بإصلاحات في الخدمات العامة للتعليم والصحة 

وفى سياق منفصل، فمنذ 27 سبتمبر الماضي، تنظم كل ليلة تظاهرات تطالب بإصلاحات في الخدمات العامة للتعليم والصحة بدعوة من حركة "جيل زد 212" التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي من دون الكشف عن هويّة القيّمين عليها، بحسب "فرانس برس".

وتؤكد الحركة التي تضم أكثر من 185 ألف عضو على منصة ديسكورد الطابع السلمي للتظاهرات، رافضة "أي شكل من أشكال العنف أو الشغب أو التدمير". وهي تقدم نفسها على أنها مجموعة من "الشباب الحر" الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي.

وانطلقت شرارة الحراك باحتجاجات اندلعت منتصف سبتمبر في عدة مدن إثر وفاة ثماني حوامل في المستشفى العمومي بأغادير (جنوب) أثناء عمليات ولادة قيصرية.
وبالرغم من تمسّك الحركة بالطابع السلمي لمبادرتها، شهدت بعض المدن أعمال عنف ليل الأربعاء الخميس خلال تظاهرات من هذا القبيل.

وقتل ثلاثة أشخاص على يد الدرك أثناء محاولتهم "اقتحام" مركز شرطة في قرية القليعة قرب أغادير للاستيلاء على أسلحة وذخائر، بحسب السلطات المغربية.

