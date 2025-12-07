الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط محطة وقود لتجمعيها 28 ألف لتر سولار مدعم في البحيرة

مضبوطات الحملة
مضبوطات الحملة
18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة – أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضبط مافيا الاستيلاء على الدعم والتصدي لمحاولات التلاعب في السوق السوداء، مشددة على أن المحافظة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو استغلال المواد البترولية المدعّمة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

التحفظ علي 240 اسطوانة بوتاجاز

جاء ذلك في إطار، تنفيذ مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هِديّة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تموينية مكبرة بمركز أبو المطامير أسفرت عن ضبط محطة تمويل سيارات لتجميعها 28600 لتر سولار بهدف إعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط أحد مستودعات البوتاجاز لقيامه ببيع أسطوانات غاز منزلية بأزيد من السعر الرسمي والتحفظ علي 240 اسطوانة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مواجهة أي محاولات للغش

وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، مشددة على مواجهة أي محاولات للغش أو الاحتكار أو التلاعب بالسلع المدعمة دون تهاون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوق السوداء المواد البترولية المواد البترولية المدع مة حملة حملة تموينية محطة تمويل سيارات سولار

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

ليلة القبض على أحمد رفعت

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads