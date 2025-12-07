ضبط محطة وقود لتجمعيها 28 ألف لتر سولار مدعم في البحيرة

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة – أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضبط مافيا الاستيلاء على الدعم والتصدي لمحاولات التلاعب في السوق السوداء، مشددة على أن المحافظة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو استغلال المواد البترولية المدعّمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التحفظ علي 240 اسطوانة بوتاجاز

جاء ذلك في إطار، تنفيذ مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هِديّة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تموينية مكبرة بمركز أبو المطامير أسفرت عن ضبط محطة تمويل سيارات لتجميعها 28600 لتر سولار بهدف إعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط أحد مستودعات البوتاجاز لقيامه ببيع أسطوانات غاز منزلية بأزيد من السعر الرسمي والتحفظ علي 240 اسطوانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مواجهة أي محاولات للغش

وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، مشددة على مواجهة أي محاولات للغش أو الاحتكار أو التلاعب بالسلع المدعمة دون تهاون.

