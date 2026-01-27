الثلاثاء 27 يناير 2026
سعر السمك اليوم، انخفاض 4 أصناف منها البلطي والكابوريا وارتفاع قشر البياض 30 جنيها

سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 63 و67 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البلطي المتوسط: بين 59 و61 جنيهًا.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 180 و300 جنيه، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 75 إلى 145 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و150 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

المرجان وسط: من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون وسط: بين 160 و240 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 950  و1200 جنيه، بارتفاع 25 جنيها عن سعره السابق.

الجمبري الممتاز: من 825 إلى 925 جنيهًا.

الجمبري الحجم الوسط: بين 700 و800 جنيه، بانخفاض 50 جنيها عن سعره السابق.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيها.

البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهًا.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 120 و200 جنيه للكيلو.

الجريدة الرسمية