جامعة أسوان تشارك في مشروع تعزيز القطاع الخاص بمعرض فوود أفريقيا (صور)

18 حجم الخط

تشارك الشركات الزراعية الناشئة الصغيرة والمتوسطة من جنوب صعيد مصر من خلال مشروع "تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر" في معرض "فوود أفريقيا" من خلال منصة عرض خاصة داخل المعرض.

وذلك في إطار التعاون بين جامعات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وإنرووت للتنمية، بدعم من السفارة الهولندية في مصر، بهدف تعزيز مرونة القطاع الزراعي في جنوب صعيد مصر في مواجهة التغيرات المناخية عبر إشراك القطاع الخاص وتمكين الجمعيات والشركات الزراعية وتبني الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود المشروع لتمكين الشباب والنساء والمزارعين والشركات الزراعية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في محافظات الجنوب، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى السوق ورفع جودة منتجاتهم بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية، حيث يركز المشروع على سلاسل قيمة زراعية ذات أهمية اقتصادية تشمل الرمان، اللوف، الشمر، الكركديه، والبصل والحنة في محافظات أسوان والأقصر وأسيوط وسوهاج وقنا

وقال الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ إنرووت للتنمية، إن الجناح الخاص بالشركات المشاركة فى المشروع في معرض "فوود أفريقيا" سيضم ستة شركات زراعية، موضحًا أن تخصيص منصة عرض داخل المعرض يعد خطوة مهمة لرفع تنافسية منتجاتهم وإتاحة الفرصة لهم للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر لقاءات مباشرة مع المصدرين وتجار الجملة وسلاسل التوريد.

وأشار إلى أن مشاركة المنتجات مثل الحنة والكركديه الأسواني تمثل فرصة لإبراز التنوع الإنتاجي الذي يتميز به صعيد مصر، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية التي تعتمد على الممارسات الذكية مناخيًا.

وسيتيح الجناح الخاص بإنرووت في المعرض الفرصة أمام المشاركين لعرض منتجاتهم داخل مساحة عرض مخصصة مزودة بكافة التجهيزات اللازمة، بما يسهم في تعريف الزوار بتجاربهم ونماذج أعمالهم الزراعية المستدامة، وتشجيع الاستثمار والشراكات المحتملة.

ويعد معرض "فوود أفريقيا" أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الغذاء والزراعة في القارة الأفريقية، ومن المنتظر أن تستضيف نسخته العاشرة عام 2025 أكثر من 500 عارض من أكثر من 30 دولة، إلى جانب ما يقرب من 35 ألف زائر مهني، ووجود أكثر من 500 مشترٍ دولي من 70 دولة حول العالم، وهو ما يجعل المشاركة فرصة استراتيجية لزيادة فرص التصدير وتعزيز الوصول لأسواق جديدة.

وتعكس هذه المشاركة توجه إنرووت للتنمية نحو تعزيز قدرات المنتجين في صعيد مصر وتمكينهم من الوصول إلى سلاسل القيمة الأعلى عائدًا، من خلال الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية في الحقول الزراعية، وربط البحث العلمي فى جامعات الصعيد مع مجتمع الاعمال الزراعية، وتوسيع قنوات التسويق عبر المعارض الدولية والمنصات الدولية، بما يسهم في خلق منظومة زراعية أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.

