بلغت 9 مليارات دولار، قفزة تاريخية في الصادرات الزراعية خلال 2024

18 حجم الخط

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة تاريخية غير مسبوقة في عام 2024، لتصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة خلال فعاليات افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" و"باك بروسيس" 2025، حيث أكد أن قطاع الزراعة والأغذية يُعد "قاطرة رئيسية" للاقتصاد القومي.

تنافسية المنتج المصري

أوضح الوزير أن الأداء القياسي للقطاع يأتي ثمرة لجهود متواصلة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وتابع أنه بلغت قيمة الصادرات الزراعية 9 مليارات دولار في عام 2024، محققة زيادة كبيرة مقارنة بـ 6.5 مليار دولار المسجلة في عام 2021.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن إجمالي حجم الصادرات بلغ نحو 7.5 مليون طن من سلة تصديرية تشمل أكثر من 400 منتج زراعي، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من التصدير إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.

ولفت إلى مساهمة القطاع الزراعي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يُمثل نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، ويوفر فرص عمل لما يزيد عن 25% من القوى العاملة في مصر.

وشدد الوزير على أن هذا النمو النوعي لم يكن ليتحقق دون الالتزام التام بتطبيق ضوابط صارمة للجودة والسلامة وفقًا للمعايير الدولية.

سلامة المنتج المصدر

وأوضح أن الوزارة تعمل بمنظومة متكاملة لضمان سلامة المنتج المصدر ومطابقته لمتطلبات الأسواق الخارجية، تشمل تطبيقا صارما لضوابط التتبع والجودة الوطنية والدولية والاعتماد على منظومة متكاملة من المعامل المركزية المعتمدة وتطبيق نظم مراقبة صارمة لضمان سلامة المنتجات.

وفي ختام كلمته، أكد أهمية معرض "فود أفريكا" كمنصة حيوية لاستعراض الإنجازات وربط المنتجات المصرية بأسواق التصدير العالمية، وخلق فرص للتواصل مع المشترين المحتملين والشراكات الأجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.