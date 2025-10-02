الخميس 02 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الداخلية المغربية: 3 قتلى و354 جريحا في أحداث شغب خلال الاحتجاجات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، سقوط 3 قتلى و354 جريحا في أحداث شغب رافقت الاحتجاجات.

 

وتتواصل الاحتجاجات في المغرب الذي يشهد منذ عدة أيام واحدا من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ سنوات، والتي امتدت إلى 11 مدينة على الأقل، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

 

عدم احترام المقتضيات القانونية

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، أمس الأربعاء، أن منع المظاهرات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة، تم بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.

وبحسب موقع «هسبريس» المغربي، قال الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، إنه "تم في هذا الصدد تسجيل تجمهرات غير مؤطرة، ومجهولة المصدر.. جوهر قرار السلطات بالمنع، محكوم بتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة (الفصل 21 من الدستور)".

 

إصابة 263 عنصرا من القوات المغربية و409 موقوفين في أحداث الشغب

وفي وقت سابق من أمس، أعلن رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، أن مجموعة من الاحتجاجات غير المرخصة تحولت في بعض المدن المغربية إلى أعمال عنف، أسفرت عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للمواطنين.

وأضافت وزارة الداخلية المغربية أن 409 أشخاص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، مؤكدة التزامها بضمان الأمن والنظام العامين وحماية الحقوق والحريات، وأن كل من يثبت تورطه في أعمال العنف سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة.

