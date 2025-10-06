الحكومة المغربية: نتفاعل مع مطالب الاحتجاجات ونعمل على الوفاء بكل التزاماتنا

أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، اليوم الإثنين، أن الحكومة تتفاعل مع مطالب الاحتجاجات، وتعمل على الوفاء بكل التزاماتها.



وقال مصطفى بايتاس في تصريحات صحفية “عملنا على إصلاح المدارس وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة، وهناك مشاكل بقطاعي الصحة والتعليم”، مشيرا إلى إنجاز بنية تحتية طبية لرفع كفاءة القطاع.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن الإصلاح يتطلب وقتا رغم كل ما نفذته الحكومة المغربية، لافتا إلى أن هناك تقدما كبيرا على مستوى البنية التحتية.

كما أردف قائلًا “نحتاج لبعض الوقت لمعالجة المشاكل التي تراكمت عبر السنوات، وسنوات الجفاف أثرت على توفير الوظائف، والحكومة المغربية ستستمع للمطالب الاجتماعية بكل تواضع”.

مظاهرات "جيل زد 212"

وتظاهر مئات الشباب في عدّة مدن مغربية الأحد للمطالبة بالقضاء على الفساد ورحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش، في اليوم التاسع تواليا من مظاهرات تدعو إليها حركة "جيل زد 212".

وفي الدار البيضاء (الغرب)، احتشد المتظاهرون في حيّ الفداء الشعبي، مردّدين شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد" ومطالبين برحيل أخنوش، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي.

ورفعت شعارات مماثلة في مدينة تطوان (الشمال) حيث احتشد مئات المتظاهرين، وفق الإعلام المحلي، وفي الرباط، كان الحراك أقلّ زخما مع حوالى مئة شخص تجمّعوا أمام البرلمان، هاتفين "يحيا الشعب".

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، تنظم كل ليلة تظاهرات تطالب بإصلاحات في الخدمات العامة للتعليم والصحة بدعوة من حركة "جيل زد 212" التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي من دون الكشف عن هويّة القيّمين عليها، بحسب "فرانس برس".

وتؤكد الحركة التي تضم أكثر من 185 ألف عضو على منصة ديسكورد الطابع السلمي للتظاهرات، رافضة "أي شكل من أشكال العنف أو الشغب أو التدمير". وهي تقدم نفسها على أنها مجموعة من "الشباب الحر" الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي.

وانطلقت شرارة الحراك باحتجاجات اندلعت منتصف سبتمبر في عدة مدن إثر وفاة ثماني حوامل في المستشفى العمومي بأغادير (جنوب) أثناء عمليات ولادة قيصرية.



وبالرغم من تمسّك الحركة بالطابع السلمي لمبادرتها، شهدت بعض المدن أعمال عنف ليل الأربعاء الخميس خلال تظاهرات من هذا القبيل.

وقتل ثلاثة أشخاص على يد الدرك أثناء محاولتهم "اقتحام" مركز شرطة في قرية القليعة قرب أغادير للاستيلاء على أسلحة وذخائر، بحسب السلطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.