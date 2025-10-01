الأربعاء 01 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الداخلية المغربية: إصابة 286 شخصا واعتقال 409 آخرين في احتجاجات شبابية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 286 شخصا واعتقال 409 في احتجاجات شبابية اندلعت في البلاد، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

 

مظاهرات جيل Z في المغرب

تواصلت لليوم الرابع على التوالي، احتجاجات شبابية منسوبة إلى ما يعرف بـ"جيل زد" في عدد من المدن المغربية.

ويطالب المتظاهرون بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وخلق فرص شغل حقيقية للشباب.

 

حضور لافت للشباب

الاحتجاجات التي انطلقت السبت الماضي، شملت مدنا رئيسية مثل الرباط والدار البيضاء وتمارة، وتميزت بحضور لافت للشباب، في تعبير نادر عن الغضب الاجتماعي المتراكم، خصوصا في الأحياء الشعبية.

