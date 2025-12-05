الإحصاء: المرأة تشكل 29.3% من القوى العاملة في المهن العلمية

18 حجم الخط

تعد مشاركة المرأة في المجال العلمي أحد أهم محاور التقدم والتطور في المجتمعات الحديثة، وكشف تقرير القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أن نسبة النساء اللاتي يعملن في المهن العلمية 29.3% من إجمالي المشتغلات

مساهمة المرأة في قوة العمل

وأشار التقرير الى أن مساهمة المرأة في قوة العمل بلغت 16.9% من إجمالي قوة العمل «15 سنة فأكثر»عام 2024 مقابل 70.3% للذكور

معدل البطالة للإناث

و بلغ معدل البطالة للإناث 17.1% مقابل 4.2% للذكور، واشار الاحصاء معدل التشغيل للإناث المشتغلات «15 سنة فأكثر»، 14.0% مقابل 67.4% للذكور، وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملًا دائمًا 83.8% من إجمالي المشتغلات،مقابل 61.4% للذكور، وبلغت نسبة النساء اللاتي يعملن في مهنة الأخصائيات

وتزداد أهمية تمكين المرأة علميًا اليوم مع تنامي دور العلوم في تشكيل مستقبل العالم، ما يجعل دعم المرأة في هذا القطاع ضرورة تنموية لا غنى عنها.

تكريم 6 باحثات متميزات



و تم مؤخرا تكريم 6 باحثات متميزات يساهمن في تشكيل مستقبل العلوم ضمن برنامج “ يونسكو من أجل المرأة في العلم” – زمالة مصر" لعامي 2024 و2025 ولقد اختتم النسختين السابعة والثامنة من البرنامج والذي يعد احد أبرز البرامج العالمية الداعمة للمرأة في المجالات العلمية.

وأكد محمد العربي، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات،أهمية النهوض بمهارات المرأة وقدراتهم العلمية بما يُساهِم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030

وقال اننا اليوم لدينا عالمات وباحثات يقدن مشروعات كبرى في مجالات الهندسة والدواء والطاقة والذكاء الاصطناعي، ويضعن بصمة واضحة في مسار التنمية المستدامة.

واشار الى إن دعم مشاركة المرأة في البحث العلمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة. وقال اننا نؤمن بإتاحة الفرص، وتمكين الباحثات الشابات، وربط الأبحاث العلمية بالصناعة، من أجل تحويل الأفكار إلى تطبيقات تخدم المجتمع وتدفع عجلة التطوير.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي احتفاءً بثمانية أعوام من تمكين العالِمات المصريات وتعزيز حضورهن في مجال البحث العلمي. بمشاركة كلا من المهندس عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان/ ماريلين أولزاك، المستشار الوزاري في السفارة الفرنسية بمصر ؛ الدكتورة/ نجوي عبد المجيد، عضو لجنة التحكيم؛ الدكتورة/ نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة؛

وقال العربى، ان المرأة المصرية تثبت كل يوم أنها قوة فاعلة في مستقبل الصناعة والبحث العلمي. موضحا انها أصبحت شريكًا أصيلًا في تطوير التكنولوجيا، وابتكار الحلول، ورفع تنافسية الصناعات الوطنية.

وقال أن برنامج "اليونسكو من أجل المرأة في العلم مع احد شركات القطاع الخاص " هو أحد أبرز المبادرات العالمية الرائدة بهدف تمكين المرأة، سواء من خلال برامج الدعم الاقتصادي أو المبادرات التي تعزز ثقتها بنفسها.

ولفت الى ان برنامج اليونسكو للنساء في مجال العلوم لعام ٢٠٢٥، يستهدف تكريم ودعم النساء البارزات في العلوم لمساهمتهن في النهوض بالعلوم لسنوات متعاقبة في جميع أنحاء العالم.

وقال إن البرنامج لا يقتصر على مجرد التكريم، بل يوفر دعمًا متكاملًا، مما يساهم في سد الفجوة في كل ما تحتاجه هؤلاء الباحثات المتميزات للتفوق والتألق في مجالاتهن.

تعزيز مسيرتهن العلمي

ولقد أطلق البرنامج في مصر عام 2018، كرّم البرنامج 24 باحثة مصرية متميزة، لتعزيز مسيرتهن العلمية ليصبحن قدوة للأجيال القادمة من الباحثات.ويبرز نجاح البرنامج دوره في دعم المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم

ويواصل البرنامج هذا العام دعمه للباحثات المصريات من خلال منحة سنوية قدرها 26,000 يورو تُخصص لتمويل أبحاث ثلاث عالمات متميزات. ولا يقتصر الدعم على الجانب المالي فحسب، بل يشمل توفير إطار متكامل يضم: الدعم العلمي عبر شبكات بحثية، التدريب الفني لتعزيز المهارات والثقة.



وقد جاءت قائمة الفائزات في النسختين السابعة والثامنة كالتالي:



فئة ما بعد الدكتوراه:



• د نورهان المغربي، عن بحثها "جهاز مستدام قائم على تقنيات النانو لتحلية المياه.



• د سحر سليم، عن بحثها "دمج البيانات متعددة الوسائط المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان المبيض في البيئات محدودة الموارد.”



• د منى علوبة، عن بحثها: “التحليل الجيني للأمراض الوراثية بالقلب في مصر.”

• د نهى القرش، عن بحثها: “تطوير أدوات رقمية دقيقة لتحسين تشخيص وعلاج حالات طب الأسنان.



فئة الدكتوراه:

• دينا رجب، عن بحثها: “منهج جيومائي لتقييم التصريف الطبيعي للمياه الجوفية في الصحراء الغربية بمصر.”



• نورهان شبل، عن بحثها: “فهم مرض باركنسون من منظور البحث الصحي العام والبحث العصبي البيولوجي.”





وأشاد اللواء عمرو محمد عايد، مساعد وزير الصحة والسكان، بدور البرنامج في دعم وتنمية منظومة البحث العلمي، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتمكين السيدات في مجالي البحث العلمي والقطاع الصحي "إن دعم المرأة المصرية في البحث العلمي ليس مجرد عمل مؤسسي، بل قناعة وطنية بأن تمكين المرأة هو ركيزة رئيسية تدعم جهود تطوير القطاع الصحي في مصر.

