الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

منخفض "بيرون" يغرق خيام النازحين في غزة ويهدد بكارثة إنسانية واسعة

خيام النازحين،فيتو
خيام النازحين،فيتو
18 حجم الخط

شهدت مدينة غزة غرق خيام النازحين مع بداية وصول المنخفض الجوي بيرون إلى قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة

وتسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وكشفت شهادات لنازحين أن خيامهم، تطايرت خلال اليومين الماضيين، جراء الرياح العاتية التي ضربت قطاع غزة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة لبداية المنخفض الجوي، فجر الأربعاء، في غرق عشرات خيام النازحين المنتشرة في مناطق اللجوء بقطاع غزة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر.

وشهد القطاع هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات الليل، أدت إلى غمر مساحات واسعة من تجمعات الخيام. 

وأظهرت مقاطع مصورة تدفق المياه إلى داخل أماكن الإيواء المؤقتة، متسببة في إتلاف المتعلقات الشخصية للنازحين وحرمانهم من المأوى المؤقت الذي بالكاد يقيهم قسوة الطقس.

القطاع بحاجه ل300الف خيمة

وتقدر الجهات المختصة حاجة القطاع إلى أكثر من 300 ألف خيمة ووحدات سكنية مسبقة الصنع لضمان الحد الأدنى من الإيواء، في ظل الدمار الهائل الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية بالبنية التحتية على مدار عامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امطار الغزيرة امطار غزيره مدينة غزة قطاع غزة عاصفة رعدية

مواد متعلقة

أخبار مصر: انطلاق انتخابات الدوائر الملغاة، تحذير عاجل من الأرصاد، موعد انتشار القوة الدولية فى غزة

مسؤول أمريكي يكشف موعد انتشار القوة الدولية في قطاع غزة

ضياء رشوان: القوة الدولية في غزة مطلب فلسطيني وليست احتلالا أو وصاية

الأمم المتحدة: نقف بحزم ضد أي تغيير في حدود غزة

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

15 معلومة ترصد جهود مصر بقيادة السيسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

هذه المحافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

الريال العماني يسجل 123.84 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads