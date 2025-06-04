مقتل 14 شخصا بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على خيام النازحين في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، بمقتل 14 شخصا في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف خياما للنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

قصف مسيرة إسرائيلية خياما في مدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس

ونقلت عن مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي قوله: "سقوط 14 شهيدا بينهم أطفال في قصف مسيرة إسرائيلية خياما في مدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس".

وأضاف المصدر أن قصفا إسرائيليا على بلدة عبسان الكبيرة أسفر عن مقتل اثنين، بينما أدى قصف آخر استهدف شقة سكنية وسط خان يونس إلى مقتل طفل.

طائرة مسيرة تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي قصفها لسطح مبنى داخل مستشفى شهداء الأقصى

وجددت طائرة مسيرة تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي قصفها لسطح مبنى داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة.

عدد قتلى جيش الإحتلال د منذ بدء الحرب 862

وشهدت بعض المناطق معارك عنيفة أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي برتبة رقيب أول وإصابة آخر بجروح خطرة، وفقا لجيش الإحتلال الذي أكد أيضا مقتل 3 جنود في معارك سابقة بجباليا بوقت سابق، ليصل عدد قتلاه منذ بدء الحرب إلى 862.

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