وزير خارجية الاحتلال يدعو لإنهاء محاكمة نتنياهو

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إنهاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن ذلك يعكس مصلحة الدولة ويساهم في وحدة إسرائيل.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إنهاء محاكمتي فورا لأستطيع معه التقدم نحو مصالح مهمة ومشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة.

 

 و أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير تقدم رسميًا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج.

نتنياهو يتقدم رسميًا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي

وأوضح المكتب في بيان اليوم الأحد أن نتنياهو تقدم بطلب العفو قبل قليل، مضيفًا أن الطلب نقل إلى قسم الشؤون القانونية.

وقبل وقت سابق أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، أن الأخير تلقى رسالة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وورد في رسالة ترامب: "مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه "القضية" المرفوعة ضد نتنياهو، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود، إيران، هي محاكمة سياسية وغير مبررة"، وفق وكالة رويترز.

 إلا أن هرتسوج رفض الطلب بأدب، معتبرًا أنه "على كل من يرغب في العفو أن يقدم طلبًا وفقًا للقواعد". بمعنى آخر، إذا كان نتنياهو مهتمًا بالعفو، فهو مدعو لتقديم طلب رسمي إلى الرئيس، حسب وكالة "معا" الإخبارية.

نتنياهو محاكمة نتنياهو إسرائيل ترامب الرئيس الإسرائيلي

