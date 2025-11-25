المتحدث باسم نتنياهو ينفي إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

18 حجم الخط

قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: إن الأنباء التي تتحدث عن إقالة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وتعيين جدعون ساعر مكانه كاذبة.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يدرس إجراء تعديل وزاري يستبدل بموجبه وزير الدفاع يسرائيل كاتس بوزير الخارجية جدعون ساعر.

وفي السياق ذاته نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قولهم: إن الأزمة بين رئيس الأركان إيال زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بعيدة عن الحل.

المتحدث باسم نتنياهو: رئيس الحكومة عازم على حل الأزمة بين زامير وكاتس



وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: إن الأخير عازم على حل الأزمة بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وسيفعل ذلك.

وبالأمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها ، بأن مواجهة علنية حادة وقعت بين رئيس الأركان ووزير جيش الاحتلال على خلفية تعيينات جديدة لقادة في الجيش.



وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وصف قرار إسرائيل كاتس بتجميد التعيينات الجديدة بالغريب، مشيرا إلى أنه سيلحق الضرر بالجيش.

ويوم الأحد الماضي، أقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، قادة كبار لدورهم في المراقبة التي أدت إلى عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

إقالات بالجملة تطال قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي إطار القرارات التي اتخذها رئيس الأركان، أقيل قائد شعبة العمليات عند اندلاع الحرب اللواء احتياط عوديد بسيوك، من خدمة الاحتياط.

وكان بسيوك، الذي عين أيضا في مناصب عليا بوزارة الدفاع، قد أنهى منصبه كقائد لشعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي الصيف الماضي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.