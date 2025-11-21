الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ساعر وبن غفير وسموتريتش ضمن طاقم تنفيذ ثاني مراحل اتفاق غزة

بن غفير وسموتريتش
بن غفير وسموتريتش
18 حجم الخط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش المتطرفين، سيكونون ضمن الطاقم المكلف بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قرارا اتخذ بتشكيل طاقم وزاري مصغر للعمل على تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة.

وفي السياق ذاته  قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس الخميس: لم ننه المرحلة الأولى بعد، ونواصل العمل لاستعادة آخر 3 جثامين.

استنفاد المعلومات المتوفرة عن استعادة الجثامين

 وأضاف نتنياهو: الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرتبط باستنفاد المعلومات المتوفرة عن استعادة الجثامين.

وتابع نتنياهو: واشنطن تريد اختبار نشر قوة دولية في غزة وقلنا لها إن بإمكانها المحاولة لكن الوقت ليس مفتوحا بلا حدود.. المهمة الأساسية كما حددها قرار مجلس الأمن وخطة ترامب هي تفكيك حماس ونزع سلاح قطاع غزة.

مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة ترامب بشأن غزة

وكان مجلس الأمن الدولي، أقر الإثنين، مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة بعد تأييد 13 دولة.

وحصل المشروع على تصويت 13 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيتمار بن غفير غزة اتفاق وقف النار حماس

مواد متعلقة

نتنياهو: لم ننهِ المرحلة الأولى من اتفاق غزة بعد والانتقال للمرحلة الثانية مرتبط بهذه الخطوة

خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى بالكنيست، سب بن غفير وطرد ممثل نقابة أطباء الاحتلال

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads