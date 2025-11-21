ساعر وبن غفير وسموتريتش ضمن طاقم تنفيذ ثاني مراحل اتفاق غزة

18 حجم الخط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش المتطرفين، سيكونون ضمن الطاقم المكلف بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قرارا اتخذ بتشكيل طاقم وزاري مصغر للعمل على تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة.

وفي السياق ذاته قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس الخميس: لم ننه المرحلة الأولى بعد، ونواصل العمل لاستعادة آخر 3 جثامين.

استنفاد المعلومات المتوفرة عن استعادة الجثامين

وأضاف نتنياهو: الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرتبط باستنفاد المعلومات المتوفرة عن استعادة الجثامين.

وتابع نتنياهو: واشنطن تريد اختبار نشر قوة دولية في غزة وقلنا لها إن بإمكانها المحاولة لكن الوقت ليس مفتوحا بلا حدود.. المهمة الأساسية كما حددها قرار مجلس الأمن وخطة ترامب هي تفكيك حماس ونزع سلاح قطاع غزة.

مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة ترامب بشأن غزة

وكان مجلس الأمن الدولي، أقر الإثنين، مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة بعد تأييد 13 دولة.

وحصل المشروع على تصويت 13 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

