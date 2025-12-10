أقوال أبناء سيدة أشعلت النيران في نفسها: كانت عايزة تتجوز

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع ربة منزل بعد أن أشعلت النيران في نفسها، بمنطقة بولاق الدكرور.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أبناء المتوفاة الذين أكدوا أنها أنهت حياتها بعد مشادة كلامية معهم، لرفضهم زواجها بآخر، بعد طلاقها من والدهم.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت تقرير الطب الشرعي حول الحادث، والتصريح بدفن الجثمان عقب ذلك.

سيدة تشعل النيران في نفسها بالجيزة

البداية كانت بتلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد مصرع ربة منزل حرقا.



على الفور، أمر رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث بولاق الدكرور، المقدم أيمن السكوري، ومعاون المباحث، الرائد علي باسل، والقوة المرافقة لهما، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، تبين مصرع ربة منزل، 40 سنة، حيث أشعلت النيران بنفسها بعد مشادة كلامية بينها وبين أولادها، لرغبتها في الزواج بعد طلاقها من والدهم، وتوفيت في الحال، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

