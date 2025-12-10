اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الخميس في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي غد الخميس، ضمن منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر في نسختها الخامسة.

مباراة الاتحاد السكندري والمصري

يدير مباراة الاتحاد السكندري أمام المصري، التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد السويس، طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدي حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد حسام ومحمد عبد العزيز محمد كمساعدين، في حين يتولى محمود منصور مهمة الحكم الرابع. أما غرفة تقنية الفيديو، فيقودها محمود دسوقي كحكم VAR، ويعاونه كريم ذكي.

حكام مباراة الاتحاد ضد المصري، فيتو

مباراة وادي دجلة وبتروجيت

أما مباراة وادي دجلة ضد بتروجيت، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً على إستاد السلام، فسيقودها تحكيميًّا محمد ناصر كحكم للساحة، ويساعده كل من محمد سعيد شيكا وعمرو جمعة. ويتولى إبراهيم محجوب منصب الحكم الرابع. وسيتواجد في غرفة تقنية الفيديو (VAR) عبد العزيز السيد كحكم أساسي، ومعه أحمد لطفي كحكم VAR مساعد.

الزمالك يتعادل 3-3 مع كهرباء الإسماعيلية

فيما انتهت مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل 3-3 على إستاد المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت أمس الثلاثاء.

مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 20 بضربة رأسية من عمرو ناصر.

سجل أحمد شريف لاعب الزمالك الهدف الثاني وأدام كايد الهدفين الثاني والثالث في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدقيقتين 46 و48

وعاد كهرباء الإسماعيلية وسجل 3 أهداف في شباك الزمالك عن طريق محمد شيكا بالدقيقتين 54 و71 و 79.

