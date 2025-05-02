طريقة عمل السمك المشوي فى البيت، أكلة مميزة يوم الجمعة

طريقة عمل السمك المشوي فى البيت، السمك المشوي من طرق تحضير السمك الشهيرة والشعبية التى يعشقها الكبار والصغار فى مصر.

وطريقة عمل السمك المشوي فى البيت، سهلة وبسيطة فقط تحتاج تتبيلة مميز تجعل مذاق السمك لا يقاوم، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل السمك المشوي فى البيت.

مكونات عمل السمك المشوي:-

2 سمكة متوسطة الحجم (بلطي، بوري، أو حسب الرغبة)

ردة

4 فصوص ثوم مهروسة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

شرائح ليمون وطماطم وبصل

خل

ماء

طريقة عمل السمك المشوي فى البيت:-

يُنظف السمك جيدًا من الداخل والخارج، ويمكن عمل شقوق خفيفة في جانبي السمكة لتتغلغل التتبيلة.

في وعاء، يُخلط الثوم مع عصير الليمون، وزيت الزيتون، والكمون، والكزبرة، والملح، والفلفل والخل والماء.

نعفر السمك من الخارج بالردة.

ثم نفرد السمك على صاج أو شواية ونقلب حتى تمام النضج.

ثم نخرجه من الصاج أو الشواية ونضعه فى خليط الليمون والماء والطماطم.

ثم ننشله منها ونرصه فى طبق التقديم.

ويقدم السمك المشوي بجانب الأرز بالبصل أو الأرز الأبيض والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

ويُمكن شوي السمك على شواية فحم، أو في الفرن.

حيث يُوضع السمك على شبكة مدهونة بقليل من الزيت ويُشوى على نار متوسطة حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيًا.

أو يُوضع السمك في صينية مدهونة، ويُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 30-40 دقيقة.

يمكن حشو السمك بشرائح ليمون وثوم وبقدونس لإضافة نكهة مميزة.

يفضل تقليب السمك بحذر أثناء الشوي حتى لا يتفتت.

السمك المشوي

ولعمل السمك السنجاري

مكونات عمل السمك السنجاري:-

2 سمكة بلطي أو بوري (حسب الرغبة)

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة بصل مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

1 حبة فلفل أخضر حار (اختياري)

1 حبة فلفل رومي مقطع مكعبات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

عصير ليمونة

1 ملعقة صغيرة خل

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل السمك السنجاري:

لتجهيز السمك، اغسلي السمك جيدًا ونظفيه من الداخل.

شقي السمك من الظهر وافتحيه ليصبح مسطحًا مثل الفراشة.

لتحضير التتبيلة، في وعاء، اخلطي الثوم، الزيت، الخل، عصير الليمون، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة، والبابريكا جيدًا.

افركي السمك بالتتبيلة جيدًا، خاصةً من الداخل.

لتحضير الحشوة، في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الرومي والحار، ثم الطماطم والملح والبهارات.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

ثم ضعي السمك في صينية فرن مدهونة بالزيت.

ضعي الحشوة فوق السمك وافرديها بالتساوي.

سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى ينضج السمك تمامًا.

زيني السمك بالبقدونس المفروم، وقدميه مع أرز أبيض أو خبز بلدي وسلطة طحينة.

للحصول على طعم أكثر روعة، يمكن إضافة شرائح الليمون والفلفل الحار على الوجه قبل إدخال السمك إلى الفرن.

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