جنازة شعبية لضحية القتل على يد نجل شقيقتها في الدقهلية

خيم الحزن على أهالي عزبة الكونت التابعة لمنشأة مبارك، مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية تزامنًا مع تشييع جثمان ماجدة محمد سالم يوسف، تبلغ من العمر 61 سنة بعد العثور عليها على جانب مصرف بعد تغيبها 3 أيام وتبين أن نجل شقيقها وراء ارتكاب الجريمة.



خرج الجثمان من مسجد القرية وشارك في مراسم الجنازة جميع أهالي القرية كبارا وصغارًا رجالًا ونساءً الكل حزين على مقتل السيدة غدرًا علي يد نجل شقيقتها.

أنهى الطب الشرعي إجراءات تشريح جثمان سيدة عُثر عليها مقتولة وملقاة على حافة مصرف «الزيني» داخل جوال بلاستيكى، بنطاق مركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

وتبين أن وراء الواقعة نجل شقيقتها بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية.

واستقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، جثمان ماجدة محمد سالم يوسف، تبلغ من العمر 61 سنة، مقيمة بعزبة الكونت التابعة لمنشأة مبارك، وتم انتداب الطبيب الشرعى لإجراء تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وكانت أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “قريبها بين المتهمين… كشف لغز اختفاء مسنة والعثور عليها غارقة بترعة منية النصر.. وأسرتها تحكي ما جرى”.

والتقت فيتو جيران وأقارب المجني عليها أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وكشفوا تفاصيل الواقعة المرعبة.

قال أحد الأقارب: عثرنا علي الجثمان بعد 3 أيام بحث متواصل من الأهالي، ورجال المباحث لمركز دكرنس ومنية النصر إلى أن تمكنوا من ضبط المتهم وأرشد عن مكان الجثمان.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، غموض وملابسات اختفاء سيدة مسنة، وذلك عقب تغيّبها عن منزلها لعدة أيام، في ظروف غامضة، حيث تم العثور على جثتها داخل مصرف “السيد فرج” الواقع بين عزبة الكونت والزيني بمنية النصر.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، باختفاء سيدة تدعى ماجدة محمد سالم، عن منزلها بعزبة الكونت بمنشأة مبارك دائرة المركز فى ظروف غامضة.

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على جثة ستينية بعد تغيبها

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر بتغيّب سيدة مسنة، ليتم على الفور تشكيل فريق بحث جنائي لفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جهود أمنية مكثفة

أسفرت جهود فريق البحث، عن التوصل إلى مكان وجود المجني عليها وتدعى ماجدة محمد محمد سالم، 61 عامًا، ومقيمة بدائرة مركز منية النصر، حيث تم العثور على جثمانها داخل مصرف “السيد فرج” الواقع بين عزبة الكونت وعزبة الزيني بدائرة المركز.

الإصابات الظاهرية بجثمان المجني عليها

وبفحص الجثمان ظاهريًا، تبين وجود إصابة بالرأس، وآثار خنق بالرقبة، وكشفت تحريات ضباط وحدة المباحث أن وراء الواقعة نجل شقيقتها بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية.

وتمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

